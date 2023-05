Controlla se conservi questi 3 libri in casa: valgono la bellezza di 100 mila euro

Controlla se conservi questi 3 libri in casa: valgono ben 100 mila euro! Avresti mai immaginato di poter diventare ricco solo grazie a dei manoscritti preziosissimi?

Alcuni libri possono rivelarsi una fortuna non solo per chi li scrive ma anche per chi li conserva. Se conservi questi 3 libri in casa sei fortunato. Preparati a diventare ricco: valgono ben 100 mila euro a patto che si tratti proprio di questi qua.

Quando un libro può valere una fortuna

Alzi la mano chi non ha mai sognato di frugare tra le librerie polverose della nonna con l’intento di trovare libri antichissimi o prime edizioni di manoscritti rari che oggi potrebbero valere una fortuna.

Eppure possiamo garantirti che non è esclusivamente il ritrovamento di un vecchio libro a renderti il suo fortunato possessore. Talvolta ci sono anche libri nuovi o moderni che possono essere un vero e proprio tesoretto.

Come succede però per le monete e i francobolli, anche per i manoscritti vale in generale la medesima regola: se qualcosa di vecchio è ben tenuto il suo valore aumenta considerevolmente, soprattutto con il passare degli anni.

I libri per esempio, sono dei cimeli preziosissimi di cui non dovremmo mai sbarazzarci. Non puoi mai sapere se in futuro quel vecchio manoscritto che hai conservato nella tua libreria potrà diventare per te un’importante gruzzolo di denaro.

Oggi vogliamo parlarti proprio di libri che possono farti diventare ricco. Se hai questi tre conservati in casa, allora sì che sei fortunato: valgono ben 100 mila euro.

Controlla se conservi questi 3 libri in casa: puoi diventare ricco

Se sei un collezionista di monete o di francobolli saprai che ci sono alcuni pezzi che valgono più di altri e che se venduti, potrebbero fruttarti un po’ di soldi. Sai che però oltre a francobolli e monete ci sono altri oggetti che, se conservati in maniera maniacale, possono valere davvero tanti soldi? Stiamo parlando dei libri.

E no, forse rimarrai sorpreso nello scoprirlo, non sono soltanto quelli vecchi o antichi a valere tanto. Ci sono anche alcuni libri moderni o nuovi che sono un vero e proprio tesoro.

Oggi vogliamo parlarti di 3 manoscritti in particolare che potresti avere tu stesso nella tua libreria. Se li conservi a casa, sappi che sei fortunato: valgono ben 100 mila euro!

Sei già corso a controllare? Aspetta prima di scoprire a quali libri stiamo facendo riferimento. Il primo manoscritto a cui ci riferiamo lo conoscerai sicuramente e probabilmente ne avrai una copia. Si tratta di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” scritto dall’autrice inglese J.K. Rowling.

Il primo volume di questa straordinaria saga che è diventata poi un cult cinematografico, ha venduto oltre 107 milioni di copie, un vero successo che ha cambiato la vita della stessa scrittrice. La prima edizione di questo manoscritto risale all’anno 1997.

Se anche tu hai una copia che attesti la pubblicazione in questo anno menzionato sei davvero fortunato perché il valore di questo libro è altissimo: vale ben 37 mila dollari e cioè 34 mila euro.

Controlla attentamente nella tua libreria, magari potresti essere davvero tu il fortunato possessore di questo libro. Passiamo al manoscritto numero 2, un altro che vale davvero tanti soldi. Il testo di riferimento è “The Hobbit, There and Back Again”, di Tolkien la cui prima pubblicazione risale al lontano 1938.

Potresti controllare nelle librerie di nonni e zii che magari ce l’hanno ma non conoscono il suo valore. Se anche tu non hai idea di quanto questo manuale possa valere, te lo diciamo noi: questa rara e vecchia edizione vale e ben 70 mila euro!

Come riconosci se questo testo è quello giusto? Non soltanto per l’indicazione della data ma anche per la copertina che per questa edizione fu illustrata personalmente dall’autore.

Il terzo libro che può farti diventare ricco è italiano e sicuramente lo avrai letto anche tu o lo avrai studiato a scuola. Stiamo parlando de “Il gattopardo” di Tomasi da Lampedusa. La sua edizione originale risale al 1958.

Ciò che lo rende così costoso è soprattutto un dettaglio: di questo manuale sono state prodotte solo tremila copie. Se ce l’hai potresti rivenderlo a 1000 euro. Insomma, una cifra comunque niente male. Come puoi vedere, i libri possono cambiare davvero la vita.

Se possiedi uno solo di questi manuali, con le caratteristiche che ti abbiamo indicato, sicuramente potrai guadagnare un bel gruzzolo. Se li possiedi poi tutti e tre la tua fortuna aumenta considerevolmente. Generalmente, se conservati in buone condizioni, questi manuali possono fruttarti anche più di 100 mila euro!