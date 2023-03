Non crederai a quel che riuscirai a creare con una sola ciotola e uno spago

Ciotola e spago, sai che cosa puoi creare in pochissimo tempo? La tua creatività ti lascerà a bocca aperta. Ecco cosa devi fare: ti occorrono solo 5 minuti.

Non riuscirai a credere a che cosa potrai creare solo munendoti di una ciotola e uno spago. Il risultato finale è straordinario.

Tecnica del fai da te per un riciclo geniale

Quante cose siamo in grado di realizzare solo applicandoci un po’ di più? Tante volte la manualità e la creatività, con i consigli anche di chi è più esperto, ci consentono di dare vita a qualcosa di incredibile.

Tanti stanno ricorrendo alla tecnica del fai da te o all’arte del bricolage per riutilizzare in maniera smart, oggetti vecchi o di uso quotidiano che nascondono finalità differenti da quelle che arrivano invece ad ottenere.

Anche ciò che credi sia da buttare, come collant rovinati o calzini bucati, possono tornarti davvero utili. I lavoretti che puoi realizzare da solo o anche in compagnia dei più piccolini, ti consentiranno non soltanto di impiegare il tuo tempo in maniera intelligente e creativa ma anche di rilassare il cervello.

Gli studiosi hanno infatti dimostrato, attraverso alcune ricerche scientifiche, che l’arte del riciclo creativo consente non soltanto di cacciare via stress, ansia e depressione, ma pure di mantenere in allenamento il cervello. Mettiti subito alla prova con un nuovo esperimento. Sai che cosa puoi creare utilizzando solo una ciotola e uno spago?

Ciotola e spago: ecco che cosa viene fuori

Mettiti immediatamente alla prova, sfodera la tua creatività e rimboccati le maniche: ciò che stai per creare ti lascerà senza parole. Per il tuo esperimento di oggi avrai bisogno solo di una ciotola e dei fili di spago.

Ecco che cosa la tua manualità ti porterà a realizzare in pochissimo tempo. Il primo passaggio è forare con l’aiuto di un trapano dalla punta sottile o di un taglierino professionale, la tua ciotola che dovrà presentare quattro buchini sulle estremità opposte.

Dopo aver fatto questo passaggio, procurati dei pezzi di cartone che dovrai tagliare in 4 parti, preferibilmente in questa dimensione: 18 cm x 18 cm. Componi con questo cartone una box che andrai a sigillare con l’aiuto di colla a caldo.

Intanto, in un bicchierino di carta, versa un po’ di acqua e della colla, poi inizia a mescolare il tutto. Riprendi nuovamente in mano la tua box e ricoprila interamente con pellicola trasparente sigillandola per bene.

Veniamo adesso alla parte più delicata: hai presente le vaschette che ti forniscono al supermercato, quelle nelle quali si mettono le olive o i sottaceti? Bene, ti servirà proprio una di quelle.

Procuratela e forala sul coperchio (dovrai realizzare due buchini all’interno di essa), poi posiziona due gomitoli di spago e da ciascuno di essi farai passare un filo attraverso i due fori realizzati da te sul coperchio e richiudi con attenzione la confezione di plastica.

Dovrai ora attaccare questi due fili ad una pressa o comunque ad un sostegno che consentiranno di tenere lo spago in tensione. Questi stessi figli di spago dovrai farli passare nella tua ciotola, quella che a inizio lavoro avevi forato sulle estremità opposte.

Dopo aver fatto questo passaggio, posiziona la ciotolina su una base piuttosto stabile e attaccala con del nastro adesivo per evitare che possa muoversi. Versa ora all’interno della ciotolina la colla e acqua precedentemente preparata e inizia a tirare i fili di spago avvolgendoli intorno alla boxe cartonata: vedrai che lo spago, passando nella colla, aderirà perfettamente alla scatola di cartone.

Questa operazione ti porterà via qualche minuto. La tua box dovrà essere ricoperta totalmente dallo spago. Dopo aver fatto questo, con l’aiuto di una asciugacapelli fissa ancor meglio lo spago e la colla con l’aria calda.

Dopo qualche minuto vedrai il risultato. Con una forbice taglia lo spago incollato facendo attenzione a rimuovere con delicatezza tutti gli strati di cartone contenuti al suo interno: in poche parole, dovrai trovarti in mano una box di spago.

Sempre con l’aiuto di una pistola a caldo, inizia a decorare la scatola come preferisci utilizzando per esempio dei nastrini colorati o dei fiocchetti. Il risultato finale è incredibile. Con poche e semplici mosse avrai realizzato un addobbo natalizio e non solo, da esporre in casa.

Visto che carino il tuo pacco? La creatività ti porta davvero a realizzare cose straordinarie e incredibili. Tantissimi i curiosi che stanno sperimentando la tecnica del fai da te per mettere alla prova se stessi e la propria manualità e creatività.

Questo pacco decorativo è facilissimo da realizzare e soprattutto con materiali di facile reperibilità e molto economici. Mettiti alla prova e sperimenta anche tu.