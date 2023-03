Festà del papà, la polemica della politica sulle famiglie arcobaleno

By

Oggi 19 marzo durante la festa del papà i politici italiani hanno approfittato per schierarsi e polemizzare sulla questione delle famiglie arcobaleno. Dal post pubblicato sui social dalla presidente Meloni, fino al commento del cardinale Ravasi: “Giuseppe era il padre legale di Gesù”.

Giorgia Meloni pubblica sui propri social un post in cui si ritrae con una foto del marito Andrea Giambruno e della figlia Ginevra. Elogiando il ruolo del padre come figura “insostituibile”.

Intanto Rampelli di Fratelli d’Italia insiste affermando: “Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere senza una mamma”.

Nel dibattito politico si inserisce anche il cardinale Gianfranco Ravasi spiegando che Giuseppe non era il padre biologico di Gesù.

Il post sui social di Giorgia Meloni dedicato alla festa del papà e le polemiche dei politici

La presidente Giorgia Meloni ha pubblicato, in occasione della festa del papà, una foto sui social in cui si può osservare lei con in mano un ritratto di famiglia.

All’interno della foto appaiono sorridenti lei, il marito Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. Nella descrizione la presidente elogia non solo il marito, ma tutti i papà.

“Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili”.

Scrive Giorgia Meloni, aggiungendo poi un ringraziamento al marito e concludendo la frase con: “siete una ricchezza insostituibile”.

Ad avvalorare la tesi di Fratelli d’Italia sulle famiglie arcobaleno, Fabio Rampelli scrive un tagliente messaggio in cui fa gli auguri a tutti i padre che “sono consapevoli di non poterlo essere senza una madre”.

Estendendo gli auguri anche a coloro che hanno il desiderio di divenire padre ma sanno di non poterlo essere perché innamorati di un altro uomo, i quali dunque, secondo Rampelli, decidono di non compiere una “scelta egoistica”.

Anche Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità ha scritto un post su Facebook affermando:

“Auguri a tutti i papà, figura di cui si vorrebbe svilire il senso, come si vorrebbe svilire il senso della mamma”.

Silvio Berlusconi, invece, si limita a scrivere un post nostalgico, con una foto in bianco e nero da bambino, in braccio al padre.

Le risposte dell’opposizione e il commento del cardinale Ravasi

A rispondere alle taglienti provocazioni del centro destra, dall’opposizione invece vi è Nichi Vendola, ex leader si Sinistra, Ecologia e Libertà, il quale ha affermato che la festa del papà non deve essere toccata e che in molti stanno cercando di creare diverse categorie di papà. Papà di serie A e papà di serie B.

Dal Movimento 5 Stelle interviene invece Mariolina Castellone, augurando una buona festa a tutti i padri, sia a quelli biologici che a quelli che hanno scelto di esserlo in modo diverso.

Il 19 marzo si festeggia #SanGiuseppe, il padre legale di Gesù. Portava un nome glorioso nella Bibbia ma dal significato etimologico a prima vista modesto, connesso al verbo ebraico “aggiungere”: lui si “aggiunse” all’evento che stava vivendo Maria, offrendo la sua disponibilità. — Card. Gianfranco Ravasi (@CardRavasi) March 19, 2023

Infine anche il cardinale Ravasi si inserisce nel dibattito pubblicando un post su Twitter in cui spiega che Giuseppe era il padre “legale” di Gesù il quale si è “aggiunto all’evento che stava vivendo Maria”.