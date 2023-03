I tecnici non vorrebbero rivelare questo segreto: un mucchio di soldi risparmiati

I tecnici non avrebbero mai voluto rivelare questa tecnica. I soldi che si possono risparmiare sono tantissimi: da fare subito.

È il segreto dei tecnici che consente di risparmiare tantissimi soldi con il televisore. Oggi questo è uno strumento indispensabile e nessuno vorrebbe mai farne a meno. Per questo motivo, ci sono dei metodi che tutti dovrebbero conoscere per poter vedere tutto senza il minimo sforzo. Quello che viene chiesto è solo un caricabatterie per smartphone e una piccola dose di manualità, per mettere a posto tutto in pochissimi secondi.

Televisore, il must have di tutte le case

Il televisore è uno dei dispositivi must have che sono presenti in tutte le case. Che sia uno o più di uno, questo consente di rilassarsi oppure guardare dei documentari sino a divertirsi con gli amici.

È uno strumento che negli anni si è evoluto, tanto che ad oggi sono moltissimi i modelli a disposizione con grandezze differenti a seconda delle necessità. Non solo, grazie ai programmi in streaming e ai servizi a pagamento, la TV diventa un contenitore ricco di contenuti in esclusiva da sfruttare al meglio.

Per quanto riguarda l’antenna, alcuni esperti hanno scoperto un metodo molto interessante che non hanno voluto divulgare. Tuttavia, qualcuno lo ha scoperto e ha iniziato a farlo diventare virale sui social di tutto il mondo. Come risparmiare dei soldi in più senza dover far intervenire un tecnico? Lo spiegano gli esperti del settore.

Metodo dei tecnici per risparmiare tantissimi soldi

Ci sono dei trucchi che possono essere concretizzati, grazie ad alcuni tutorial che svelano ciò che i tecnici tengono nascosto.

Quando l’antenna non si vede o c’è un guasto, la prima cosa che si fa è verificare ciò che sta accadendo. In seconda battuta si cerca un tecnico specializzato che possa fare l’intervento. Si è scoperto che con un semplice caricatore per smartphone, sia possibile avere una antenna funzionante per il proprio televisore.

È importante fare attenzione e avere un minimo di manualità, questo vuol dire sfruttare la potenzialità di un caricatore di batteria per ottenere una antenna performante.

Come fare? Per alcuni sarebbe preferibile rivolgersi ad un esperto del settore. Per tutti coloro che vogliono cimentarsi in questo metodo, basterà eliminare la parte del caricatore in alto – cavetto per lo smartphone – utilizzando i fili di collegamento. Questi dovranno essere messi in contatto con la parte inerente all’antenna del televisore, saldati insieme (o con nastro apposito per i fili) e poi introdotti all’interno della TV. Sempre sulla parte dell’antenna, quando tutto è pronto, attaccare la spina del caricatore. Si è raggiunto l’obiettivo, infatti l’antenna è pronta per essere sfruttata.

È importante che in caso di dubbio o poca manualità tecnica, ci si rivolga direttamente ad un esperto del settore anche solo per chiedere consiglio.