Nelle Filippine arriva il tifone Mawar, migliaia gli sfollati

By

Nelle Filippine arriva il tifone Mawar che nei giorni scorsi ha colpito l’isola di Guam, negli USA, con venti a circa 225 km orari. Attualmente il suo arrivo è previsto nelle province che si trovano a settentrione delle Filippine e dove si attendono piogge torrenziali.

Sono migliaia gli sfollati a seguito delle evacuazione di diversi villaggi, uffici e scuole ed è stato varato il divieto di navigazione dalle autorità in via precauzionale. In queste ore però sembrerebbe che rispetto alle aspettative inziali la situazione sarà meno grave, questo perché sembra che il tifone stia andando verso Taiwan e verso il Sud del Giappone.

Nelle Filippine si attende l’arrivo del tifone Mawar, migliaia le persone evacuate

Nelle province che si trovano nella zona settentrionale delle Filippine è atteso l’arrivo del tifone Mawar nelle prossime ore. Proprio per questo migliaia di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni, dagli uffici e dalle scuole per portarle al riparo.

In via precauzionale le autorità filippine hanno scelto di varare il divieto di navigazione nelle zone interessate. La zona sarà infatti colpita da importanti piogge torrenziali e ci sono diversi rischi sia in mare che sulla terra ferma.

Il tifone arriva nelle Filippine ad una settimana dal suo passaggio sull’Isola i Guam che si trova negli Stati Uniti d’America e dove i venti hanno raggiunto circa i 225 km orari.

Nelle ultime ore però sembra che la situazione sembra essere meno grave di quanto era stato previsto. Le attuali previsioni hanno mostrato che il tifone sta cambiando direzione andando a virare verso nord – est e cioè verso Taiwan e verso il sud del Giappone.

Nonostante questo però il tifone non passerà inosservato vicino alle Filippine, si attendono infatti non solo piogge torrenziali ma anche possibili ondate di marea, inondazioni improvvise e diversi smottamenti soprattutto nella zona più settentrionale di Batanas con venti che potrebbero arrivare a superare anche i 150 km orari.

Il tifone Mawar è per il momento considerata la tempesta più aggressiva di quest’anno, ha infatti raggiunto la categoria 5 e poi è declassato a categoria 3.

Le dichiarazioni del Vice governatore Ignacio Villa

Il vice governatore di Batanas Ignacio Villa ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni all’Associated Press. Ignacio Villa ha infatti detto che terremoti, tifoni e calamità naturali fanno parte della vita dei filippini, e sapendo che questi fenomeni sono incontrollabili è giusto prepararsi.

Secondo il vice governatore la traiettoria potrebbe cambiare improvvisamente e il passaggio del tifone potrebbe essere molto più grave di quanto previsto, è perciò importante prepararsi ad ogni evenienza per contenere i danni e la perdita di vite umane.

Attualmente vigili del fuoco, militari dell’esercito, polizia e vari gruppi di volontari sono tutti in allerta e pronti per eventuali missioni di soccorso o ricerca nelle zone interessate dal passaggio del tifone Mawar.

Inoltre sono stati preparati più di un milione di pacchi alimentari che sono destinati alle persone, migliaia di persone, che in queste ore sono state evacuate dalle loro abitazioni.

Alejandro ha riportato che più di 4800 persone sono state già spostate a Cagayan, Batanas e altre province dove sono ospitate presso i centri di rifugi di emergenza.

Molte altre saranno evacuate nella giornata di oggi in via precauzionale nelle regioni che sono più soggette a frane e inondazioni.

Tutti i voli che sono diretti nelle province e che partono dalle province interessate sono stati cancellati, così come è stato imposto il divieto di navigazioni a navi di passeggeri e navi da pesca.

Mawar sarà il primo tifone di quest’anno che raggiunge le Filippine che sono considerate il Paese più esposto nel mondo a eventi come questo e a tempeste tropicali.

Le Filippine si trovano nelle faglie sismiche in cui si verificano spesso eruzioni vulcaniche e terremoti rendendo questa nazione la più soggetta a disastri nel mondo.

Nel 2013 il tifone Haiyan provocò la morte di più di 7300 morti radendo al suolo villaggi e demolendo un milione di case e baracche, furono 5 milioni gli sfollati nel centro della nazione.

C’è perciò massima allerta per il passaggio di Mawar e si sta lavorando affinché si possa prevenire il peggio.