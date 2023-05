Vecchi CD non buttarli, in poche mosse li trasformi in gioielli: soldi risparmiati

Anche se i vecchi CD non sono da collezione, non bisogna buttarli: con il riciclo creativo si possono trasformare in gioielli.

Cosa fare con i vecchi CD che ci sono dentro i cassetti? Se non sono da collezione e non si possono vendere, si da il via al riciclo creativo. La Terra sta lanciando l’allarme da tanto tempo, per questo motivo è un dovere – anche con semplici piccoli gesti – fare in modo che i rifiuti non si accumulino giorno dopo giorno. Con questi strumenti per ascoltare la musica, si possono realizzare tantissimi oggetti bellissimi tra cui anche dei gioielli. Come fare? La parola agli esperti del fai da te.

Vecchi CD come trasformarli in gioielli

Prendendo tanti vecchi CD cosa fare per ottenere dei gioielli fai da te bellissimi? L’occorrente è il seguente:

CD da riciclare;

Alcol;

Cotone o panno morbido;

Forno ventilato con una teglia;

Forbici.

La prima cosa da fare è pulire la superficie togliendo le scritte, ove possibile. Per questa operazione sono indicati dei supporti semi neutri usati per le masterizzazioni. Pulire la zona con l’alcol e asciugare. Subito dopo tagliare tanti piccoli quadretti e posizionarli sulla carta forno.

È il momento di mettere i quadratini dentro il forno ventilato per 20 minuti, ad una temperatua di 180°C circa. Una volta che il tempo sarà passato, la cottura avrà regalato dei pezzetti colorati da usare come gioielli. A seconda della loro grandezza potranno essere usati come orecchini -aggiungendo il supporto adatto – oppure collane, sino ai charms per i bracciali.

Farsi sempre aiutare dai tutorial degli esperti che si trovano sul web, facendo attenzione alle varie operazioni da svolgere.

In quali altri modi riciclarli?

Non solo gioielli, infatti ci sono tantissime idee da parte degli esperti del fai da te per riciclare questi supporti anni ’90/2000:

Se i Compact Disc a disposizione sono tanti, si potrebbe pensare di creare dei sottobicchieri originali, da decorare con della stoffa avanzata. Il riciclo creativo in questo caso è a 360°;

a disposizione sono tanti, si potrebbe pensare di creare dei sottobicchieri originali, da decorare con della stoffa avanzata. Il riciclo creativo in questo caso è a 360°; Per chi ha una certa manualità, l’idea creativa si trasforma anche in una cornice per un regalo originale. Si usano le basi del CD e poi si decora con ciondoli o qualche oggetto da riciclare;