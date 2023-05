Meteo, ponte del 2 Giugno: dove pioverà?

Meteo, previsioni del tempo per il ponte del 2 giugno. Dove ci sarà il sole? Dove le condizioni migliori? Vediamo come potrebbe essere questo “ponte” festivo in Italia che si verifica proprio a inizio dell’estate meteorologica. Il 2 giugno, infatti, è la Festa della Repubblica Italiana, che commemora la nascita della Repubblica nel 1946 dopo il referendum che sancì la fine della monarchia.

Le previsioni meteo per questa settimana indicano che l’alta pressione sarà ancora assente, confermando uno scenario caratterizzato da instabilità atmosferica. Sono attesi nuovi episodi temporaleschi che potrebbero interessare anche il ponte del 2 Giugno, offrendo un’ulteriore prova dell’andamento imprevedibile delle condizioni meteorologiche.

Sebbene al momento sembrano maggiormente a rischio le zone montuose e il Centro-Sud del paese, è importante sottolineare che vi sono anche possibilità di sconfinamenti delle precipitazioni su aree di pianura e coste.

Meteo, alta pressione ancora assente

L’assenza di un’alta pressione stabile può comportare una maggiore variabilità atmosferica, con l’arrivo di fronti perturbati e temporali che potrebbero manifestarsi in diverse aree. Questo può rendere difficile pianificare attività all’aperto durante il periodo festivo del ponte del 2 Giugno, poiché potrebbero verificarsi improvvisi cambiamenti meteorologici.

Nonostante l’incertezza meteo, il ponte del 2 Giugno continua ad essere un’opportunità per trascorrere del tempo libero e godere delle bellezze naturali e culturali del paese. Si consiglia di prendere in considerazione alternative al di fuori delle attività all’aperto, come visitare musei, gallerie d’arte o altre attrazioni al coperto, nel caso in cui il tempo non permetta di svolgere attività all’aria aperta in modo sicuro e piacevole.

Analisi

Il nostro Paese si troverà principalmente ai margini di un campo di alta pressione, ma con una posizione insolita che si estenderà sulle Isole britanniche. Questa configurazione determinerà un periodo prolungato di tempo stabile e inusitatamente caldo sull’Europa nord-occidentale e su gran parte del continente, con temperature che potrebbero superare di 7-8 gradi la norma.

Tuttavia, nel bacino del Mediterraneo, ci sarà un’area di massa d’aria relativamente fresca e umida in quota che rimarrà intrappolata. Questa condizione favorirà il persistere di un’instabilità atmosferica marcata, con la possibilità di nuove e frequenti precipitazioni, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali, non solo durante le ore pomeridiane.

Meteo: Europa divida in due

Questa situazione meteo contrastante potrebbe portare a una divisione netta tra le regioni settentrionali dell’Europa, immerse in un clima insolitamente caldo e stabile, e il bacino del Mediterraneo, che continuerà ad essere influenzato da episodi di instabilità. Queste precipitazioni potrebbero manifestarsi in diverse parti dell’Italia, anche se non è ancora possibile stabilire con precisione le aree maggiormente interessate.

Rovesci e temporali: meteo incerto per molti giorni

La presenza di rovesci e temporali potrebbe comportare condizioni meteorologiche variabili e imprevedibili, con possibili cambiamenti repentini nel corso della giornata.

È importante rimanere aggiornati sulle previsioni specie con tale incertezza e prendere le precauzioni necessarie in caso di precipitazioni intense. Inoltre, l’alternanza di sole e pioggia potrebbe creare un’atmosfera particolarmente suggestiva, offrendo spettacoli naturali e paesaggi mozzafiato.

Dove potrebbe essere più a rischio il meteo?

Attualmente, le regioni del centro-sud e le Isole maggiori sembrano essere le aree più a rischio, specialmente nelle zone interne e montuose, con il coinvolgimento possibile delle zone costiere limitrofe.

Questa tendenza è prevista a partire da domani, giornata di martedì 30 maggio, e dovrebbe persistere per tutta la durata del ponte del 2 Giugno.

Previsioni del tempo regioni del Nord

Al nord, l’instabilità atmosferica dovrebbe limitarsi alle zone alpine, prealpine e alla pianura piemontese, ma potrebbe intensificarsi anche nel resto della pianura padana durante il primo weekend di giugno. Tuttavia, è importante sottolineare che l’affidabilità di queste previsioni rimane, ancora, non particolarmente elevata.

Il tempo tra il 1 e il 2 giugno 2023

Anche all’inizio di giugno, sembra che la situazione meteorologica in Europa non subirà cambiamenti significativi. Gli alti pressori rimarranno posizionati nel Centro-Nord Europa, mentre l’area mediterranea sarà influenzata da deboli circolazioni depressionarie che potrebbero causare momenti di instabilità temporanea, alternando improvvisi temporali a momenti di sole.

Questi fenomeni saranno più probabili durante le ore diurne, soprattutto nelle zone montuose, sia alpine che appenniniche, e potrebbero coinvolgere anche le pianure adiacenti e le zone costiere. In questo contesto, il caldo sarà ancora moderato fino ai primi giorni di giugno.

Tuttavia, durante il ponte del 2 giugno potrebbero iniziare a verificarsi dei cambiamenti.

Dalle latitudini subtropicali potrebbe avvenire un tentativo di risalita dell’anticiclone africano verso le regioni mediterranee. Se questa tendenza si confermasse, i paesi dell’Europa meridionale, compresa l’Italia, potrebbero sperimentare una fase più stabile.

Quindi, meno temporali e un deciso ed apprezzabile aumento delle temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi.

È importante sottolineare che questa non è una previsione definitiva, ma una tendenza che potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni a causa della distanza temporale.