Ne fai uno e non smetti più: favolosa idea di riciclaggio con un tappo di plastica

Hai mai pensato di riciclare un tappo di plastica per creare qualcosa di davvero carino? Scopri come fare di seguito.

Chi beve acqua in bottiglia, bibite e bevande di ogni genere conosce l’importanza del tappo di plastica e quanti se ne producono. Meglio riciclarli in modo creativo.

Tappo di plastica e riciclo creativo

Ultimamente, si parla sempre più spesso di riciclo creativo che in inglese viene tradotto con il termine upcycling. Questa pratica consiste nel prendere oggetti o materiali considerati di scarto, per poterli trasformare in prodotti nuovi oppure creativi, evitando di buttarli via. Grazie al riciclo creativo, si possono valorizzare prodotti e materiali che esistono già, riducendo la produzione di rifiuti.

Anche un semplice tappo di plastica può essere riciclato e, di conseguenza, si può evitare di immetterlo nell’ambiente come rifiuto. Nell’esempio che stiamo per proporti di seguito, un tappo di plastica diventa un oggetto che può essere addirittura venduto, una volta che se ne prende la mano.

Ti occorrerà un tappo di plastica oppure diversi per poter fare pratica. Poi, degli scampoli di tessuto e della colla a caldo. Aggiungi un pizzico di voglia di fare e il risultato sarà garantito. Vediamo il procedimento.

Come fare

Prendi il tappo di plastica e inizia a ricoprire i suoi bordi con della colla a caldo. Prima che la colla si solidifichi, poni uno scampolo di tessuto, preventivamente ritagliato a forma di cerchio, in modo che aderisca completamente al tappo.

Aiutati con le dita per modellare il tessuto, affinché non ci siano grinze. Il risultato migliore l’otterrai con un tessuto simile al raso o comunque piuttosto sottile e poco poroso.

Una volta che il tappo di plastica sia stato ricoperto interamente dal tessuto e si sia asciugato, puoi procedere applicando su di esso della passamaneria oppure del nastro, aiutandoti sempre con della colla a caldo.

Poi, ti servirà il cartone vuoto del latte preventivamente tagliato e pulito, unitamente ad un altro tappo. Disegna la sagoma del tappo nella parte interna del cartone e taglialo con delle forbici. Il cerchietto così ottenuto dovrà essere applicato sul fondo del tappo precedentemente rivestito.

Poi ti occorreranno circa 9 centimetri di un vecchio laccio che andrai ad applicare sul tappo sempre con la colla a caldo, come se stessi creando una maniglia. In casa, poi, avrai sicuramente dei fiori di stoffa, provenienti da qualche vecchia bomboniera. Ti serviranno per abbellire ancora di più il tappo.

Sul retro dello stesso, dovrai applicare, sopra la parte del cartone del latte, una piccola calamita. In questo modo, avrai ottenuto una graziosa calamita a forma di borsetta per il tuo frigorifero o per qualsiasi altra superfice metallica che vorrai abbellire. Naturalmente, la borsetta potrà essere decorata con tutto quello che preferisci: paillettes, perline, glitter, chi più ne ha più ne metta.