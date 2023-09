Assemblea generale Onu, il programma e i partecipanti

Al via la 78esima edizione dell’Assemblea generale Onu, forum che riunisce i 193 membri per discutere di questioni internazionali.

Ogni anno questo evento, che prende il nome di Un Generale Assembly, si tiene con sessioni regolari che iniziano a settembre e terminano a dicembre. Vediamo quali sono i temi che verranno affrontati in questa edizione.

Inizia l’Assemblea generale Onu

Anche quest’anno parte ufficialmente l’Assemblea generale delle Nazioni unite, il forum a cui partecipano in sessioni regolari, da settembre a dicembre, i 193 membri dell’Onu. Sul tavolo ci sono temi di interesse internazionale, in linea con la Carta della Nazioni Unite.

Sul sito ufficiale dell’Onu è possibile reperire informazioni su questa riunione importantissima con cadenza annuale, che precede poi le riunioni di gennaio, che riprendono fino a quando non vengono affrontate tutte le questioni all’ordine del giorno. Poi nel settembre successivo inizia la nuova edizione dell’Assemblea che quest’anno, è al 78esima.

Nel primo mese, appunto quello di settembre, i capi di Stato e di governo sono impegnati in un dibattito generale. Forse non è corretto chiamarlo in questo modo, si tratta piuttosto di un confronto in cui i diversi Stati si alternano su vari argomenti e hanno diritto di replica se lo richiedono. Quest’anno il dibattito i terrà dal 19 al 26 settembre e il tema di quest’anno è “Ricostruire la fiducia e riaccendere la solidarietà globale”. In particolare, il confronto toccherà il tema importante dell’Agenda 2030 e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile, progresso e prosperità per tutti i Paesi.

In questi giorni i capi di Stato valutano le sfide globali e fanno il punto della situazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda. La sede della riunione è a New York e le personalità si confronteranno per analizzare lo stato attuale di ogni Paese in tema di sostenibilità green ma verranno anche fornite indicazioni su quali sono le azioni da intraprendere nell’immediato.

Il risultato poi verrà reso noto in una dichiarazione politica congiunta. A ridosso di questo dialogo su un tema che sta a cuore a tutti, ci sarà un vero e proprio piano di azione per mobilitare le risorse necessarie per raggiungere i 17 obiettivi sostenibili dell’Agenda, poi si discuterà dei progressi, delle sfide future e della mobilitazione di ulteriori azioni.

Accanto a questa parte molto importante dell’Assemblea generale Onu, il segretario Antonio Guterres convocherà il Climate Ambition Summit, in cui farà appello ai leader di governi, imprese e istituzioni finanziarie, in modo che facciano un passo avanti nel tema dell’ecosostenibilità che come abbiamo capito, è il focus dell’intero programma di quest’anno. Lo stesso giorno, si terrà anche la Riunione sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, in collaborazione con l’Oms. Poi si parlerà della copertura sanitaria universale.

Questi appuntamenti si svolgeranno fra il 20 e 21 settembre, poi ci sarà un incontro fra i ministeri degli Stati membri, al fine di organizzare il Vertice del Futuro del settembre 2024, che punta a rafforzare la cooperazione globale per affrontare le sfide più critiche, colmare le lacune della governance e creare un sistema migliore che in generale impatti positivamente sulla vita delle persone.

Infine, ma non per importanza, l’Assemblea generale Onu toccherà il tema della lotta alla tubercolosi, durante una riunione che avrà lo scopo di porre fine all’epidemia globale di questa malattia, garantendo accesso alle cure e ai sistemi di prevenzione ma anche investendo ricerca e innovazione scientifica per migliorare i trattamenti.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite

Nello Statuto delle Nazioni Unite si legge come l’Assemblea che parte oggi, sia un evento fondamentale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Durante questi mesi si fa il punto della situazione sui temi più critici ma si danno anche raccomandazioni agli Stati membri, sui prossimi passi da fare.

La prima sessione dell’Assemblea si tenne nel 1946 a Londra e parteciparono i rappresentanti di 51 Stati. Ha principalmente delle funzioni consultive per esaminare i principi generali di cooperazione con lo scopo di mantenere la pace.

I rappresentanti degli Stati membri si confrontano su diverse questioni e poi ci sono delle commissioni apposite che si occupano di valutare le decisioni che emergono dal dialogo: DISEC (disarmo e sicurezza internazionale), ECOFIN (questioni finanziarie), SOCHUM (temi sociali e umanitari), SPECPOL (politiche speciali). Accanto a queste principali ci sono poi le commissioni per affari legali e per temi di amministrazione e budget.

Per consentire una preparazione adeguata in vista dell’Assemblea generale Onu ordinaria annuale, i presidenti delle commissioni e dell’Assemblea stessa vengono eletti 3 mesi prima, anche su consiglio di Kofi Annan (ex segretario generale delle Nazioni Unite) che nel 2005 chiese delle modifiche per trattare più nello specifico ciò che tocca diverse tematiche ma fino ad allora veniva affrontato troppo ampiamente.