Cannavacciuolo chiude il suo ristorante stellato a Novara: il motivo

Antonino Cannavacciuolo ha scelto di abbassare la saracinesca del suo Café & Bistrot a Novara. Per quale motivo ha preso questa decisione drastica? Analizziamo che cosa è accaduto.

Il famoso chef ha scelto di non proseguire più l’esperienza nella città piemontese di Novara. Antonino Cannavacciuolo, infatti, aveva aperto nel 2015 il suo bistrot stellato Café & Bistrot nel centro storico della città del Piemonte.

La notizia della chiusura del ristorante è stata resa nota dai giorni scorsi proprio dal famoso volto di Masterchef, lasciando parecchia amarezza nella città di Novara e nelle parole dell’ex sindaco e attuale segretario provinciale della Lega Massimo Giordano.

Il politico aveva ampiamente criticato Cannavacciuolo per il fatto di aver trascurato il locale e di averlo tenuto chiuso da dopo Capodanno. Parecchi mesi di chiusura che avevano messo la pulce nell’orecchio a molti sulla reale volontà di proseguire l’avventura a Novara da parte di Cannavacciuolo.

Massimo Giordano aveva criticato lo chef con queste parole nelle scorse settimane: “Chi non ama Novara, faccia pure le valigie“.

Come ha motivato Cannavacciuolo la chiusura del bistrot nella città piemontese? Ecco tutti i dettagli.

Cannavacciuolo chiude il suo bistrot stellato a Novara

La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma ora è diventata ufficiale. Il famoso volto di Masterchef ha deciso di dire addio al suo ristorante stellato a Novara. Cannavacciuolo ha motivato i tanti mesi di chiusura con il volersi prendere del tempo per valutare il da farsi.

Queste le sue parole rilasciate ai vari organi di stampa – insieme alla moglie Cinzia – subito dopo l’ufficialità della chiusura del locale a Novara: “I mesi di chiusura del ristorante ci sono serviti per vagliare ogni possibilità, dal proseguimento del lavoro svolto in questi anni alla valutazione di profondi cambiamenti. Abbiamo, infine, deciso di chiudere il Cannavacciuolo Café & Bistrot di Novara, un pezzo della nostra storia a cui rimarremo per sempre legati“.

Le altre motivazioni dello chef

Il ristorante stellato era diventato un punto di riferimento a Novara. Lo chef partenopeo aveva avuto l’abilità di miscelare nei suoi piatti innovazione e tradizioni locali.

Le prime difficoltà si sono iniziate a registrare con le chiusure dovute al Covid. Dopo la riapertura, il locale aveva perso la sua spinta iniziale. Cannavacciuolo ha preso, quindi, la decisione di chiudere i battenti, sostenendo anche che il locale “non poteva più rappresentare uno spazio di crescita costante“.