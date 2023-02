Il giovane è morto dopo il ricovero all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove è arrivato in condizioni gravissime.

Il fatto si è verificato intorno alle 22 di ieri nel commissariato Vicaria, mentre poco prima gli agenti erano intervenuti per sedare una lite familiare in via Pietro Colletta. Il 29enne rimasto ucciso avrebbe aggredito la madre mentre si trovava in casa. Così il patrigno si sarebbe recato in Commissariato per denunciarlo. Il giovane lo avrebbe seguito e, una volta lì, avrebbe tentato di accoltellare prima il compagno della madre, poi un agente. A quel punto, un altro poliziotto ha estratto la pistola e ha fatto fuoco contro il giovane, che è morto poco dopo all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Lite familiare finisce in tragedia

Prima ha accoltellato la madre nel loro appartamento a Napoli, poi ha aggredito il compagno della donna che era andato in commissariato per denunciare l’aggressione ai danni della compagna. A quel punto è intervenuto un agente di polizia, che è stato a sua volta ferito con un coltello, e – per evitare una seconda coltellata – un collega del poliziotto ha sparato e colpito l’aggressore a una gamba. Il giovane, 29 anni, è morto poco dopo all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Tutto è iniziato intorno alle 22 di lunedì sera, quando gli agenti sono intervenuti in un appartamento in via Pietro Colletta, nel quartiere Vicaria a Napoli, per una lite in famiglia. Il 29enne aveva colpito la madre con un coltello nel corso di un’aggressione. Il compagno di quest’ultima si è quindi recato al vicino Commissariato Vicaria-Mercato in piazza Enrico De Nicola per denunciare l’aggressione, ma il figlio della compagna lo ha seguito e nell’atrio del Commissariato ha cercato di colpirlo alla gola con un coltello.

Agente spara per difendere il collega

A quel punto è intervenuto un agente di polizia che si trovava sul posto, che ha cercato di strappargli via il coltello, ma è stato a sua volta colpito alla gamba. Un secondo agente è intervenuto e ha esploso un colpo di pistola contro il 29enne, mirando alla gamba. Il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove è morto poco dopo.

Sulla vicenda è stata ora avviata un’indagine che dovrà chiarire quanto accaduto nel commissariato e se il colpo che ha ucciso il 29enne sia stato esploso per legittima difesa. La madre della vittima è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Sembra che la vittima facesse costante uso di sostanze stupefacenti.