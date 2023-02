Sud Africa, incidente tra un furgone blindato ed un bus: almeno 20 i morti

Un grave incidente stradale è quello che è avvenuto in Sud Africa e che ha visto scontrarsi un autobus e un furgone blindato. Il bilancio dei feriti è gravissimo: ci sono almeno 20 persone che sono decedute.

Una dinamica ancora tutta da ricostruire, ma si sa che il bilancio potrebbe essere ancora provvisorio. Ci sono anche 60 persone rimaste ferite.

Sud Africa: terribile incidente

Uno scontro terribile, stando alle primissime ricostruzioni, quello che è avvenuto in Sud Africa fra un furgone blindato portavalori ed un autobus con persone a bordo. Una tragedia che ha visto la morte di 20 persone e il ferimento di altre 60, ma con un bilancio che sembra ancora in aumento.

A rendere noto l’incidente è stato il Dipartimento dei Trasporti della provincia settentrionale di Limpopo, specificando che è avvenuto nella giornata di ieri, ma che solo oggi se ne è data notizia. Stando ad una prima ricostruzione, anche se le indagini per capire la dinamica esatta dell’incidente e come sia successo sono ancora in corso, ha stabilito che il furgone ha perso il controllo e si è andato a scontrare, in modo frontale, con l’autobus che stava transitando sulla stessa strada.

Un bilancio gravissimo, come dicevamo: 20 morti ed almeno 60 feriti. “Un furgone che trasportava denaro ha perso il controllo e si è scontrato frontalmente con un autobus” – è stata la nota diffusa dal Dipartimento dei Trasporti. Il furgone era un portavalori blindato.

Ancora ignote le cause dell’incidente e non si sa ancora se sia stato un problema al mezzo o un errore umano del conducente del furgone, forse non ha visto l’autobus venire nella sua stessa direzione, forse un’avaria del mezzo, un problema alla strada.

Scontro frontale fra un furgone e un autobus

Le cause possono essere tante per questo, la Polizia locale arrivata sul posto, insieme ai vari mezzi di soccorso, non ha voluto sbilanciarsi ulteriormente. Una cosa è certa: si è trattato di uno scontro frontale che ha portato alla morte di 20 persone. È notizia, anche, del ferimento di altre 60, ma non si conosce ancora, ad esempio, se fra questi feriti (o fra i morti) ci siano anche dei minori.

L’autobus stava transitando quando, stando alla dinamica in parte ricostruita dai soccorritori e da coloro che stanno indagando sulla vicenda, si è trovato di fronte arrivare sulla stessa sua corsia, il furgone blindato portavalori. In quel momento, lo scontro frontale è stato inevitabile.

Come dicevamo, dal Dipartimento dei Trasporti della provincia sudafricana dove è avvenuto l’incidente, non sono state diramate ulteriori notizie, se non poche righe dove si annuncia l’avvenuto tragico incidente e la prima ipotesi per lo stesso.

Ora si attendono ulteriori notizie, anche per capire se a bordo dell’autobus ci siano anche dei cittadini stranieri.