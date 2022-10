Musk twitta il suo “Piano di pace” per l’Ucraina. Risponde Zelensky

By

Elon Musk ha suggerito che la Crimea, che Mosca ha tolto alla Ucraina nel 2014, sia formalmente riconosciuta come Russia, che l’approvvigionamento idrico della Crimea sia assicurato, e che l’Ucraina rimanga sempre neutrale. E ha chiesto agli utenti di Twitter di votare “sì” o “no” a questo suo piano.

Il magnate americano Elon Musk nella giornata di lunedì ha posto una domanda su Twitter ai suoi milioni di follower. Il quesito ha riguardato una sua proposta rispetto al conflitto che dal 24 febbraio scorso vede la Russia cercare di invadere l’Ucraina. Come spesso accade Musk riceve molti plausi ma anche molte critiche rispetto al suo modo, a volte molto ‘spicciolo’, di voler risolvere le cose.

Musk alla ricerca di risposte facile per un problema complesso

La presentazione online del suo piano per far terminare la guerra in Ucraina, ha avuto una risposta anche dal presidente Volodymyr Zelensky, che ha risposto con il suo stesso sondaggio. “Quale @elonmusk ti piace di più?”, ha twittato Zelensky, offrendo due risposte: “Quello che sostiene l’Ucraina, o quello che sostiene la Russia?”.

Il CEO di Tesla Elon Musk ha quindi avuto un brutto battibecco sui social media con i funzionari ucraini, incluso appunto il presidente ucraino, sulle sue idee su come porre fine all’invasione russa del paese.

Il piano di Musk di organizzare un referendum sotto la supervisione delle Nazioni Unite nelle quattro aree occupate, che la Russia ha annesso al suo territorio la scorsa settimana con un referendum palesemente fasullo, ha ricevuto una massiccia condanna su Twitter lunedì. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha persino creato un sondaggio, consentendo ai suoi oltre 107 milioni di follower di votare sull’idea.

Molte sono le critiche arrivate al magnate americano

“C’è un piano di pace migliore. 1. L’Ucraina libera i suoi territori, compresa la Crimea annessa. 2. La Russia subisce la smilitarizzazione e la denuclearizzazione obbligatoria in modo da non poter più minacciare gli altri. 3. I criminali di guerra passano davanti al tribunale internazionale. Votiamo?” ha twittato l’assistente presidenziale ucraino Mykhaylo Podolyak in risposta.

In seguito, Musk ha affermato che Mosca potrebbe annunciare una piena mobilitazione, portando a una “guerra completa” in cui “i morti di entrambe le parti sarebbero milioni e questa cosa avrebbe un impatto devastante, anche se poi vincerebbe la Russia, data la popolazione molto più numerosa”, ha riferito l’agenzia di stampa AFP.

“La vittoria dell’Ucraina è improbabile in una guerra totale. Se ti interessano le sorti del popolo ucraino, cerca la pace”, ha scritto su Twitter. Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto all’Ucraina di cessare le ostilità e di negoziare dopo aver ordinato una mobilitazione parziale per rafforzare le sue forze e aver minacciato di usare armi nucleari. Zelensky ha detto che non negozierà mai con la Russia finché Putin rimarrà il suo leader, secondo quanto riportato dall’agenzia.