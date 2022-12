La procura di Vicenza procederà contro il camionista che avrebbe investito Davide Rebellin, vista la mancanza del reato di omicidio stradale in Germania.

Il mandato di arresto europeo verrà emesso nei confronti del camionista tedesco di 62 anni, che ha ucciso l’ex campione del mondo Davide Rebellin investendolo durante uno dei suoi allenamenti in provincia di Vicenza.

Pronto il Mae per il camionista tedesco di 62 anni

Lavoro non facile da parte della Procura di Vicenza, che prima di procedere ha dovuto verificare attentamente le prerogative del sistema giudiziario di Italia e Germania.

Secondo quanto appreso in queste ore però sarebbe pronto il mandato di arresto europeo per Wolfgang Rieke, tenendo conto del fatto che in Germania non esiste – come nel nostro Paese – il reato di omicidio stradale. Per il camionista tedesco di 62 anni si procederà dunque con il Mae, mandato di arresto simile a un’estradizione giuridica semplificata, sulla base di accordi e principi di fiducia degli Stati.