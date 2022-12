L’Olanda supera gli Stati Uniti e si prende i quarti, 3-1

L’Olanda vola ai quarti di finale con un secco 3-1 agli Stati Uniti, decisivo il laterale dell’Inter Dumfries che con due assist ed un gol domina la fascia destra.

Stati Uniti che escono dal mondiale a testa alta e con qualche rimpianto per le tantissime occasione da gol create e non concretizzate.



Una buona Olanda supera il turno ed accede ai quarti di finale, la squadra di Van Gaal è cinica e brava a sfruttare le palle gol, dote che invece non appartiene alla nazionale americana che spreca tantissimo difendendo male in tutti e tre i gol messi a segno dagli Orange.

Van Gaal non si è mai nascosto ed in conferenza stampa ha ribadito che la sua nazionale punta ad arrivare fino in fondo, ai quarti di finale l‘Olanda incontrerà la vincente dell’ottavo di stasera tra Argentina e Australia.

Rimane comunque ottimo il mondiale degli Stati Uniti che escono dopo aver superato un girone difficile ed essersi giocato l’ottavo di finale alla pari con gli Orange.



Dumfries decisivo, l’Olanda si prende i quarti di finale

Non tradisce le attese l’Olanda che supera 3-1 gli Stati Uniti e vola tra le migliori otto di questo campionato del mondo.

Iniziano meglio gli statunitensi che al 3′ sfiorano il gol con Pulisic che si fa ipnotizzare da Noppert, bravo a deviare in calcio d’angolo.

Alla prima azione offensiva però gli Orange la sbloccano: Dumfries se ne va sulla destra e serve a rimorchio Depay che con il destro di prima intenzione incrocia trovando l’angolo lontano.

Al primo ei quattro minuti di recupero concessi nel primo tempo l’Olanda trova il gol del raddoppio con un’azione fotocopia al gol dell’1-0, è ancora Dumfries in versione assistman per Blind che fa il “Depay” mette in ghiaccio la partita.

Non cambia il copione della partita nella ripresa con gli Stati Uniti che fanno la partita ma non concretizzano: al 74′ De Jong lancia involontariamente Wright che però si allunga il pallone dribblando Noppert ed il suo tentativo è respinto da Dumfries.

Passano due minuti e gli americani accorciano le distanze, Pulisic da destra mette in mezzo per Wright che tocca il pallone che prende una strana traiettoria ingannando Noppert.

All’81’ Blind ricambia il favore a Dumfries: il numero 17 dalla sinistra pesca il terzino interista sul secondo palo, interno sinistro e palla all’angolino per il 3-1 finale.

Trionfa il cinismo di Van Gaal, l’Olanda vola ai quarti di finale.