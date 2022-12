Natale 2022, ecco quanto aumenteranno i prodotti tipici delle feste

Il Codacons conferma che Natale 2022 sarà all’insegna dei rincari. Tra gli scaffali Infatti ci sarà un aumento del 37% per quanto riguarda i dolci prodotti e venduti dalla grande distribuzione. Non ci sarà solo un aumento per quanto riguarda i dolci natalizi, si vedrà anche aumentare del 25% per quanto riguarda le luci è un +20% di aumento per le decorazioni. Il Natale è sempre stata una festa dispendiosa, che tra regali, decorazioni e dolci natalizi fa spendere gli italiani, ma quello di quest’anno sarà un Natale diverso.

Sembra proprio, stando a quanto riportato dal Codacons, che quello di quest’anno sarà un Natale con un aumento dell’inflazione mai visto prima. Sarà quindi un Natale più costoso rispetto agli anni passati e questo sarà decisamente complicato per i consumatori italiani, che dovranno far fronte ai forti rincari su tutti i prodotti della festività di fine anno.

Di certo non possiamo chiudere le porte a una delle festività più attese di tutto l’anno, quindi vediamo insieme a quanto ammontano i rincari sui prodotti tipici di questa se stessi vita.

Un Natale più costoso del solito

Questo è quello che ci aspetta per questo fine dicembre e ad allertare i consumatori Italiani è proprio il Codacons. Sembra infatti che abbia messo a confronto i vari listini delle principali catene dove gli italiani si riforniscono a dicembre, facendo un paragone tra l’anno precedente e quello attuale.

Sembra infatti che i pandori e i panettoni tanto attesi in questa festività vedranno lievitare non solo gli impasti ma anche i prezzi con un aumento del 37%, fino ad arrivare al 59% in più per alcune Marche. Di certo il colpevole di tutto ciò è anche l’aumento dei prezzi dell’elettricità, che costringeranno le industrie ad aumentare il prezzo dei propri prodotti per poter coprire le proprie spese di produzione.

Gli aumenti non finiscono qui. Vediamo insieme la lista stilata dal Codacons per questo Natale.

Un Natale all’insegna dei rincari

La lista redatta dal Codacons è lunga e non lascia scampo a niente. A lievitare non sono solo i costi dei prodotti natalizi, ma anche gli addobbi e le luci, assolutamente immancabili in questo periodo dell’anno.

Il classico albero di Natale ad esempio ha subito un aumento sostanzioso, che è stato identificato grazie ad un confronto dei prezzi dell’anno 2021 con alcuni attualmente presenti nelle principali catene commerciali. Stiamo parlando di alberi sintetici e il loro prezzo sembrerebbe essere aumentato del 40%. Lo stesso discorso vale anche per le decorazioni come le palline di Natale (+20%) e le luci che addobbano alberi e case (+25%).

In base alla ricerca però è emerso che alcuni addobbi, come gli alberi sintetici presenti in commercio sono rimanenze degli scorsi anni, beni che quindi non dovrebbero risentire dei rincari di quest’anno. Sarebbe pertanto opportuno che la Guardia di Finanza intervenisse in merito, effettuando delle indagini sul territorio italiano per verificare ed in caso sanzionare tutti i commercianti scorretti.