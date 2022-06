Migliori isole del Mediterraneo 2022: la Sicilia è al primo posto

Con 100 punti su 100, la Sicilia si aggiudica la vittoria schiacciante e il primo posto nella classifica delle migliori isole del Mediterraneo dove trascorrere l’estate 2022.

Lo ha dichiarato Musement, la piattaforma online dedicata alla prenotazione di esperienze di viaggio uniche in tutto il mondo.

Per stilare la classifica delle 50 migliori isole del Mediterraneo, Musement ha tenuto conto di sei fattori: il numero delle cose da fare, il numero di spiagge Bandiera Blu, il budget medio a persona per un soggiorno di una settimana, il numero medio di ore di sole nella stagione estiva, la temperatura media dell’acqua del mare in estate e il numero dei siti Patrimonio Unesco su ogni isola.

Le migliori isole del Mediterraneo: la Sicilia al primo posto

La Sicilia vince con un punteggio di 100/100 e non c’è da stupirsi. Questa meravigliosa isola in mezzo al mare, la più grande tra le isole italiane, vanta infatti un patrimonio artistico-culturale immenso e unico al mondo.

I suoi siti UNESCO sono ben 7 (è la regione con più siti UNESCO d’Italia): l’itinerario arabo-normanno di Palermo, Monreale e Cefalù, l’Etna, la Valle dei Templi, le città del Val di Noto (Catania, Noto, Ragusa, Palazzolo Acreide, Caltagirone, Modica, Scicli e Militello in Val di Catania), le Isole Eolie, i mosaici di Villa Romana del Casale, Siracusa e la Necropoli di Pantalica.

A queste meraviglie si aggiungono poi le innumerevoli cose da fare e le altre attrazioni naturali come le incantevoli Gole dell’Alcantara, le Gole di Tiberio (geoparco UNESCO), il Parco dei Nebrodi e quello delle Madonie, i laghetti di Marinello e le Saline di Marsala o ancora i meravigliosi borghi e città iconiche come Cefalù, Taormina, Erice e Catania.

A completare il quadro, poi, troviamo le spiagge da sogno (11 Bandiere Blu) e il mare sensazionale che bagna le sue coste, da Marina di Ragusa a Tusa, da Calamosche a Pozzallo.

La vittoria della Sicilia è poi incrementata dal posizionamento al quindicesimo posto della piccola Lipari, una delle Isole Eolie Patrimonio dell’Umanità.

Le migliori isole del Mediterraneo: la top 10

Creta

Al secondo posto troviamo Creta, in Grecia, con un punteggio di 87,5/100. Vanta un numero considerevole di Bandiere Blu e spiagge caraibiche dalla sabbia bianca e dal mare cristallino. Ma non solo mare. Sull’isola si trovano siti archeologici risalenti alla civiltà minoica di grande interesse come quello del Palazzo di Cnosso o il Sito di Zakros. Nemmeno le attività in natura mancano: tra i trekking più famosi quello nelle Gole di Samaria vi porterà da Omalos ad Agia Roumeli lungo un percorso di 13 km.

Cipro

Siamo ancora in Grecia. Con un punteggio di 82,2/100, Cipro si guadagna la medaglia di bronzo spiccando per le temperature particolarmente calde (27°) delle sue acque. Gli altri fattori che hanno fatto sì che guadagnasse la terza posizione sono le numerose spiagge Bandiera Blu, il budget relativamente basso per trascorrerci una settimana e il sito UNESCO della città di Paphos.

Sardegna

Torniamo in Italia, dove la Sardegna con 61,1/100 si piazza in quarta posizione. La seconda isola italiana è nota in ogni dove per le sue spiagge meravigliose come quelle di Santa Teresa Gallura, Palau o Aglientu. Tra i Patrimoni dell’Umanità, invece, troviamo il villaggio Su Nuraxi di Barumini.

Rodi

Terza isola greca presente in classifica, Rodi, con 55,7/100 punti, entra nella top 10 grazie al suo centro storico Patrimonio Mondiale dell’Umanità, ai suoi meravigliosi castelli risalenti al XV secolo e al sito archeologico di Kamiros. Anche la temperatura delle sue acque (25°) e le Terme di Kalithea hanno di certo contribuito.

Maiorca

La bella isola spagnola si distingue per il grande numero di cose da fare. Sierra de Tramontana, per esempio, è un meraviglioso itinerario riconosciuto come Patrimonio UNESCO, o ancora le Grotte del Drago, profonde grotte tra le mete più gettonate dell’isola. Tra il numero impressionante si spiagge fantastiche (circa 300) e le tante cittadine da visitare, Maiorca non poteva di certo non rientrare in classifica. Il suo punteggio è di 39,9/100.

Malta

Blue Lagoon, Golden Bay e Paradise Bay sono solo alcune delle spiagge che hanno fatto guadagnare a Malta la settima posizione con 36,1/100. Oltre a queste, il merito va anche alla capitale, La Valletta, Patrimonio UNESCO, e alle cittadine fortificate di Birgu, Senglea e Bormla.

Cefalonia

40 spiagge da sogno, piscine naturali e una natura rigogliosa, Cefalonia è la meta perfetta per una vacanza in tutto relax. Tra le spiagge segnalate troviamo quelle di Kimmila, Foki e Myrtos; tra i villaggi di pescatori, invece, Assos con il suo incantevole castello su un’altura. Il punteggio di Cefalonia è di 30,8/100.

Gerba

Gerba si trova a sud della Tunisia ed è l’isola più grande del Nord d’Africa. Si posiziona al nono posto con un punteggio di 30,4/100 per merito della caratteristica Houmt Souk, capitale dell’isola, con le sue casette bianche dalle finestre blu, i stretti vicoli e la cucina tipica. Anche le spiagge sono tra le più rinomate: tra tutte citiamo Sidi Mahrez, Sidi Yati e El Hachen.

Zante

Al decimo posto e ultimo della nostra top 10, troviamo ancora un’isola greca: la bellissima Zante con 30,2/100 punti. Tra le sue attrazioni principali non possono mancare le spiagge dalle acque turchesi come quella di Navagio, Keri o Marathonissi. Non mancano i paesi da visitare: a Kampi potrete vedere uno dei tramonti più belli dell’isola.

Le migliori isole del Mediterraneo sono 50

Oltre alle 10 già mensionate, tra le 50 migliori isole del Mediterraneo troviamo anche: Corfù, Ibiza, Leucade, Kos, Lipari, Karpathos, Lesbo, Egina, Chios, Paros, Gozo, Syros, Samos, Sciato, Naxos, Santorini, Kalymnos, Leros, Taso, Salamina, Ischia, Corsica, Gökçeada, Andros, Lemno, Icaria, Minorca, Eubea, Elba, Korčula, Lesina, San Pietro, La Maddalena, Brač, Čiovo, Ssant’Antioco, Formentera, Capri, Tinos e Ugljan.

Se siete ancora indecisi su dove trascorrere le vostre vacanze estive, lasciatevi ispirare da questa classifica!