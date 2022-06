Clamoroso, Alberto di Monaco tradisce Charlene: beccato a cena proprio con lei | FOTO

Anche se Alberto di Monaco è tornato in pubblico con la sua Charlene, c’è una foto che è spuntata in questi giorni che alimenta i rumors.

Le uscite pubbliche di Alberto di Monaco con la moglie non hanno convinto i sudditi.

Alberto di Monaco alle corse di F1

Alberto di Monaco e la principessa Charlene hanno deciso di tornare in pubblico proprio a Montecarlo, in occasione delle gare di Formula Uno. Eppure, le loro uscite pubbliche non hanno convinto.

Sarà che Charlene sembrava essere assente e molto distante. La principessa si è sciolta soltanto ai box, salutando piloti ed attori famosi. Uno su tutti: Patrick Dempsey.

Inoltre, proprio in questi giorni, sarebbero state diffuse alcune notizie secondo cui, per ogni uscita pubblica con Alberto, Charlene percepisca una cifra da capogiro. Chissà che non sia vero. Anche i gemelli sono tornati a fare le loro uscite pubbliche con la mamma.

A pranzo con…

Il 25 maggio scorso il sito web Whoopsee ha condiviso su Instagram un’immagine che ritrae Alberto di Monaco in compagnia di Alexandre, il suo primo figlio. Il ragazzo nacque nel 2003 dalla relazione tra il principe e la hostess Nicole Coste.

Quest’ultima rivelò ad Alberto e a tutto il mondo, l’esistenza del bambino soltanto nel 2005, anno in cui Alberto decise di riconoscerlo.

E’ raro che i due vengano ritratti insieme ma stavolta è successo. Padre e figlio si trovavano fuori a pranzo al ristorante situato a Beaulieu-sur-Mer chiamato African Queen Restaurant.

L’atmosfera tra i due sembra rilassata, con un papà è un ragazzo assolutamente complici. Le foto sono state condivise anche dal sito Dagospia. Sembrerebbe, però, che non ci sia niente di strano. Probabilmente, il principe ha invitato suo figlio per fare quattro chiacchiere.

Il problema risiederebbe nel fatto che, probabilmente, al pranzo fosse presente anche Nicole Coste. Quest’ultima, quando Charlene era ricoverata, prima in Sud Africa e poi in Svizzera, stando ai rumors, avrebbe tentato di entrare a corte.

Si disse che Alberto avesse invitato Nicole al ballo della Croce Rossa del 16 luglio 2021. Una data in cui sua moglie lottava ancora per la sua salute. Stando al settimanale Sud Africano You, infatti, la principessa è stata costretta, quando era in Sud Africa, ad affrontare molti momenti stressanti per la sua salute. E in questo potrebbe centrarci proprio Nicole.