Michelle Hunziker e il regalo di 5 milioni di euro da Trussardi: lui svela la verità

Dopo tanti anni è stata svelata la verità sul costosissimo regalo di Tomaso Trussardi nei confronti di Michelle Hunziker. Ecco di cosa si tratta.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici televisive più famose d’Italia che ha anche successo in Germania dove presenta alcuni show molto importanti per la televisione del Paese in questione.

Nata in Svizzera, ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo da giovanissima, dopo aver posato per una campagna pubblicitaria di una nota marca di intimo femminile e destando scandalo per la relazione con Marco Predolin.

Michelle Hunziker: da Ramazzotti a Trussardi

All’epoca, infatti, la Hunziker era ancora minorenne mentre il presentatore era molto più grande di lei. Successivamente, dopo che la love story è tramontata si è legata sentimentalmente al cantautore Eros Ramazzotti.

Dal loro amore nasce una figlia, Aurora Sophie, che a breve li renderà nonni, ma il loro matrimonio non finisce nel migliore dei modi e decidono di separarsi rimanendo in ottimi rapporti.

Dopo il matrimonio con Ramazzotti, la Hunziker si fidanza e sposa in seconde nozze Tomaso Trussardi, famoso imprenditore italiano dal quale ha altre due figlie Sole e Celeste per poi annunciare il loro divorzio ad inizio 2022.

Subito dopo che i due comunicano la fine della loro storia d’amore, la conduttrice viene beccata su un settimanale tedesco, in Sardegna in compagnia di Giovanni Angiolini, chirurgo famoso per aver partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello.

La storia d’amore tra i due, sembrava andare a gonfie vele, a tal punto che alcune indiscrezioni avevano anche parlato del fatto che entrambi volevano diventare genitori ma così non è stato.

Verso la fine dell’estate, la Hunziker è partita da sola con le sue due figlie più piccole a Parigi per visitare Disneyland e Tomaso è rimasto a casa per poi riabbracciare le figlie in un secondo momento.

Tomaso Trussardi: la verità sul regalo da 5 milioni di euro

I due, dopo alcune settimane, si sono fatti trovare assieme in un ristorante e sembra che si sia riaccesa la fiamma anche se nessuno dei due ha mai confermato un ritorno assieme ma i fan ne sono sicuri.

Alcuni indizi si sono visti dal momento in cui la Hunziker non ha rimosso dalla sua camera da letto il quadro del matrimonio con Tomaso e dalla presenza di Odino, il cane di Trussardi, in molte storie della donna.

Sin dal loro fidanzamento, i giornali italiani hanno parlato di un costosissimo regalo che Trussardi avrebbe fatto nei confronti della Hunziker che ammonta ad un valore di circa 5 milioni di euro.

Su questa faccenda, è intervenuto anche lo stesso Trussardi che dopo aver letto che si trattava di un villino ad Astino, una provincia di Bergamo, di dove lui è originario, ha risposto alle domande che gli venivano poste su questa questione.

Tomaso, ha affermato che tutto quello che si era letto era solo una bufala e che quindi si trattava di una fake news, in quanto entrambi vivevano già in una bellissima villa e non avevano bisogno di averne altre.

Di conseguenza, non c’è stato nessun regalo del genere nonostante l’uomo non abbia mai fatto mancare nulla alla presentatrice.