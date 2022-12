INPS ultim’ora, pensioni maxi a gennaio: tutti gli aumenti e a chi spettano

Ultima ora da parte dell’INPS che ha confermato le maxi pensioni dal mese di gennaio. Vediamo insieme chi potrà richiederli e quanto.

Per le pensioni è previsto un congruo aumento a partire da gennaio 2023. Una crescita prevista del 7,3% che è un adeguamento molto importante per il recupero del potere di acquisto in considerazione di un 2022 terribile. Il ritocco con la freccia verso l’alto è previsto dalla legge in corso, calcolando la percentuale relativa agli indici del prezzi forniti dall’Istat in data 3 novembre 2022.

Subito dopo una settimana, Giancarlo Giorgetti – Ministro dell’Economia – ha autorizzato la rivalutazione delle pensioni e confermato la misura. Un meccanismo di calcolo che porta ai pensionati una cifra maggiore da gennaio 2023.

Pensioni gennaio 2023: il calendario provvisorio

Le tabelle ufficiali per il pagamento delle pensioni di gennaio 2023 non sono ancora state ufficializzate, ma gli esperti danno una prima stesura per i pagamenti:

Lunedì 2 gennaio tutti i soggetti che hanno il cognome con l’iniziale A e B

Martedì 3 gennaio tutti i soggetti che hanno il cognome con l’iniziale C e D

Mercoledì 4 gennaio tutti i soggetti che hanno il cognome con l’iniziale dalla E alla K

Giovedì 5 gennaio tutti i soggetti con cognomi dalla L sino alla O

Sabato 7 gennaio tutti coloro che hanno un cognome dalla P alla R

Lunedì 9 gennaio tutti i soggetti con cognome dalla S sino alla Z.

Come si vede dalla tabella, slittano alcuni giorni perché sono di festa e quindi i pagamenti potrebbero arrivare leggermente in ritardo nel mese di gennaio 2023. Tutti i pensionati che, invece, vogliono l’accredito sul conto dovranno aspettare sino al 2 gennaio massimo 3 gennaio 2023 per vedersi i soldi versati.

Maxi aumento delle pensioni 2023: come avviene il calcolo?

Come anticipato, per il mese di gennaio 2023 sono previsti degli aumenti che faranno sicuramente piacere a tutti i pensionati. Si tratta di un valore di quattro volte in riferimento al trattamento minimo – 525,38 euro – con aumento del 7,3% Questa è una percentuale data dal calcolo dell’inflazione e aumento dei prezzi, come da dati Istat consegnati ad inizio novembre 2023.

È una rivalutazione prevista dalla legge italiana, legata all’andamento dell’inflazione e chiamato cumulo perequativo. Questo si applica a seconda del meccanismo come da legge 448/1998 ovvero:

100% per i trattamenti della pensione arrivando sino a quattro volte il trattamento minimo pensionistico

90% per gli importi che sono compresi tra le 4 e le 5 volte del trattamento minimo

75% per tutti i trattamenti che superano di 5 volte il trattamento minimo.

Per fare maggiore chiarezza, gli esperti puntano i riflettori su quanto evidenziato in Gazzetta Ufficiale, con i 38 euro in più che sono da considerarsi come l’incremento netto mensile per le pensioni. Ovviamente, come già argomentato, nel 2022 ci sono stati non pochi problemi e un record nella percentuale di inflazione che non si può non considerare.

Cosa vuol dire? I pensionati troveranno un importo maggiorato del 7,3% complessivo. Chi ha già ricevuto un anticipo del 2% nel mese di novembre o dicembre allora potrà avere un aumento del 5,3%.