Su WhatsApp arriva la condivisione dello schermo durante le chiamate

I tester beta attualmente possono accedere alla funzione di condivisione dello schermo durante una chiamata semplicemente toccando l’icona dedicata tra le varie opzioni disponibili.

Una volta attivata, è possibile registrare e condividere con la controparte qualsiasi cosa compaia sullo schermo.

È importante sottolineare che, in quanto funzione ancora in fase beta, ci sono alcune limitazioni da tenere in considerazione.

In primo luogo, è possibile che la condivisione dello schermo durante una videochiamata non sia disponibile su versioni obsolete di Android. Si consiglia – pertanto – di utilizzare una versione aggiornata del sistema operativo per garantire la massima compatibilità.