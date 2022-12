Messi e Alvarez portano l’Argentina ai quarti, Australia KO

L’Argentina raggiunge l’Olanda in quello che sarà il primo quarto di finale di questi mondiali, l’Australia esce a testa alta ma con tanti rimpianti per aver iniziato la partita con uno schieramento troppo difensivo alzando il proprio baricentro soltanto nel finale.

Messi nel primo tempo e Julian Alvarez nella ripresa decidono la sfida, inutile il gol di Goodwin (tiro deviato) nel finale.



Doveva essere la notte di Messi e dell‘Argentina, il numero 10 sblocca il match con un sinistro chirurgico e fa vedere lampi di grande classe nella ripresa.

Ancora a segno Julian Alvarez che approfitta di un clamoroso errore di Ryan per depositare in porta il pallone del 2-0.

L‘Australia affronta il suo ottavo di finale con il solo obiettivo di non concedere spazi agli avversari, sul 2-0 si sbilancia ed entra ufficialmente in partita con il sinistro deviato di Goodwin, nel finale clamorosa occasione per Kuol sul quale però è bravissimo Emiliano Martinez a dire di no in due tempi.

Come nel 2006 finisce ancora agli ottavi di finale il mondiale degli australiani, l’Argentina invece avrà il primo grande big match del suo mondiale, ai quarti di finale infatti troverà l’Olanda di Van Gaal che ha eliminato gli Stati Uniti.

L’Argentina supera l’Australia e vola ai quarti

L‘Albiceleste parte meglio provando subito ad aggredire alto ed a comandare il gioco con la regia di De Paul e Enzo Fernandez.

La nazionale di Arnold rimane bassa ma chiude bene ogni percussione centrale di Messi e compagni non rischiando praticamente nulla fino al 35′ quando Leo Messi con il mancino piazza un colpo da biliardo sul secondo palo per l’1-0.

Messi festeggia cosi nel migliore dei modi la presenza numero 1000 in carriera con il primo gol nella fase ad eliminazione diretta di un mondiale.

Non cambia il copione tattico della partita nella ripresa, l’Argentina trova il raddoppio al 57′ quando Ryan si avventura in un dribbling folle e regala a Alvarez il pallone del 2-0.

Arnold passa al 4-2-4 e Goodwin trova il gol del pareggio grazie ad una deviazione decisiva.

Nel finale l‘Albiceleste soffre e rischia nell’ultimo minuto con Kuol che ha l’occasione per fare 2-2 e mandare la gara ai supplementari, Martinez però è fenomenale a murarlo.

L’Argentina vola ai quarti, ora sfiderà l’Olanda.