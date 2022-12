Nicolò, che fine ha fatto dopo Caduta Libera? Oggi è tutto muscoli | FOTO

By

Nicolò Scalfi, ricordate il campione di Caduta libera? Oggi è un’altra persona, ha subito un Glow up pazzesco. Ecco come è diventato.

Chi non ricorda Nicolò Scalfi, il protagonista per lungo tempo del programma di Gerry Scotti, Caduta libera? Il ragazzino di ieri, oggi è diventato un uomo bellissimo.

Nicolò Scalfi, chi è l’ex campione di Caduta libera

Nicolò Scalfi per tanto tempo è stato volto conosciuto e familiare al pubblico italiano grazie a Caduta libera. Il famoso game show condotto da Gerry Scotti da ormai diversi anni, piace tanto al pubblico italiano.

Il format, che viene mandato in onda a partire dall’inizio del periodo estivo, intrattiene nella fascia preserale milioni di telespettatori incuriositi dai protagonisti che si presentano alla corte di Scotti con l’intento di portare a casa un cospicuo montepremi.

Tra i tanti giovani che sono arrivati a partecipare al noto programma Mediaset, uno in particolare ha lasciato il segno, parliamo per l’appunto di Nicolò Scalfi che quando si presentò in trasmissione, aveva appena vent’anni.

Nel 2018, il giovane bresciano si è portato a casa il montepremi più alto mai conseguito da un partecipante nel noto programma di Gerry Scotti. Era giovanissimo, Nicolò, quando si è presentato da Gerry Scotti. Oggi è un uomo bellissimo e affascinante. Avete visto come si è trasformato negli anni? Quasi irriconoscibile.

Che fine ha fatto il campione del game show Mediaset

Era il 2018 quando Nicolò Scalfi partecipava a Caduta libera, il programma condotto da Gerry Scotti. Aveva appena vent’anni ed è stato l’unico in grado di portare a casa un cospicuo montepremi.

Nicolò Scalfi riuscì ad aggiudicarsi ben 760 mila euro in gettoni d’oro. Come ha speso i soldi guadagnati? Secondo quanto raccontato in un’intervista rilasciata a TV sorrisi e canzoni, l’ex campione di Caduta libera si è concesso prima una vacanza a Barcellona, poi ha soddisfatto il desiderio della madre, quello di avere una cucina nuova e moderna, infine si è pagato gli studi.

Nel periodo in cui ha preso parte al programma di Gerry Scotti, Nicolò si era da poco trasferito a Milano per frequentare l’università. La sua vita da allora è cambiata totalmente. Il suo sogno nel cassetto? Quello di diventare un giornalista sportivo.

Dopo la vittoria, Nicolò ha lasciato Milano per ritornare nella sua città natale, Brescia. Poi si è ritrasferito e ha cambiato anche corso di studi iscrivendosi alla facoltà di lettere moderne.

Nella vita dell’ex campione di Caduta libera non soltanto però gli studi. Forse non lo sapete, ma Scalfi ha anche un’altra grande passione, la musica. Ha scritto addirittura una canzone, La fine del mondo, chi ha ricevuto buoni consensi popolari. Il suo nome d’arte è Donmelo 21.

Quali altre informazioni possiamo fornirvi di più sul suo conto? Nel periodo in cui partecipava a Caduta libera, ha conosciuto Valeria Filippetti, anche lei altra bravissima concorrente del programma che è diventata la sua compagna.

Innamoratisi dietro le quinte del format condotto da Gerry Scotti, i due hanno vissuto un amore che è durato però poco tempo. Addirittura Valeria, nel 2018, decise di lasciare la trasmissione per non doversi ritrovare mai a scontrarsi con il suo fidanzato.

A distanza però di pochissimo tempo, il loro amore si è spento. I due continuano a rimanere però in ottimi rapporti, addirittura ancora a frequentarsi. Oggi non sappiamo se il suo cuore sia impegnato oppure no.

Scalfi, già a vent’anni era un ragazzo carinissimo. Moro e con un sorriso smagliante, aveva conquistato tutti anche per la sua dolcezza. Oggi però è cambiato, ha subito un Glow up pazzesco. Lo avete visto com’è diventato?

Dalle immagini che pubblica sul suo profilo Instagram dove è seguito da oltre 82.000 followers, possiamo vedere alcune foto che lo ritraggono in sprazzi di quotidianità. Nicolò è riuscito a realizzare il suo sogno, quello di diventare un giornalista sportivo ed oggi lavora per il quotidiano Brescia oggi.

Continua poi a studiare lettere moderne all’Università cattolica di Milano e, per quanto ne sappiamo, è prossimo alla laurea. Il cambiamento fisico è evidente. Nicolò si è fatto crescere il pizzetto e ha tonificato il suo corpo che oggi è palestrato e muscoloso: è davvero bellissimo.