Mantieni l’aglio intatto per anni con questo metodo casalingo: risultati garantiti

Solo così mantieni l’aglio intatto per anni. Ecco il metodo casalingo che ti garantisce risultati incredibili. Scopri la tecnica che ti permetterà di conservare questo bulbo per lungo tempo.

Svelata finalmente la tecnica per conservare l’aglio a lungo. In questo modo durerà per anni. Andiamo alla scoperta del metodo casalingo conosciuto da pochissimi.

Aglio, caratteristiche e proprietà

Pianta originaria dell’Europa e dell’Asia occidentale, l’aglio appartiene alla famiglia delle Liliaceae. Il suo gambo termina con un bulbo diviso in spicchi e protetti da una sottile pellicola membranosa.

Ingrediente molto utilizzato nella cucina mediterranea, esso in realtà è conosciuto fin dall’antichità non solo per la sua versatilità nelle ricette culinarie. I suoi benefici per la salute sono noti da millenni. Ti diamo alcune valide ragioni che dovrebbero convincerti a consumare l’aglio con più frequenza:

ha proprietà antibiotiche : a scoprirlo fu Louis Pasteur nel XIX secolo, il quale dimostrò che l’aglio è davvero efficace per proteggere l’organismo da batteri , lievi infezioni e raffreddore;

: a scoprirlo fu nel XIX secolo, il quale dimostrò che l’aglio è davvero efficace per , ha proprietà antinfiammatorie: questo ingrediente lo puoi utilizzare per trattare contusioni;

questo ingrediente lo puoi utilizzare per trattare contusioni; è un ottimo vasodilatatore e anticoagulante : si può utilizzare per alleviare dolori o stanchezza muscolare o per problemi legati alle vene varicose;

: si può utilizzare per alleviare dolori o stanchezza muscolare o per problemi legati alle vene varicose; è un antisettico naturale : lo puoi applicare sulle ferite;

: lo puoi applicare sulle ferite; riduce i livelli di zucchero nel sangue e anche il colesterolo: è un ingrediente perfetto per chi soffre di problemi legati al diabete, ipertensione e patologie cardiocircolatorie.

L’aglio insomma è davvero un ingrediente dalle incredibili proprietà curative che non dovrebbe mai mancare nella tua casa. Oggi vogliamo svelarti una tecnica che ti consentirà di conservarlo per anni senza alterarne qualità e proprietà.

Con questo metodo casalingo mantieni l’aglio intatto per anni

Per avere sempre a disposizione l’aglio, che ti serve non solo per preparare deliziose pietanze ma anche per risolvere alcuni lievi problemi di salute, devi conoscere assolutamente questo metodo casalingo.

Solo in questo modo mantieni l’aglio intatto per anni nella dispensa della tua cucina. Ecco il segreto conosciuto solo da pochissimi. Procurati 5 spicchi di aglio, sbucciali e tagliali a pezzi molto piccoli che andrai a mettere in un mixer.

Aggiungi 2 cucchiai di sale e inizia a frullare il tutto. Otterrai un composto pastoso. Versalo adesso su una teglia ricoperta con carta forno e lascia che il tuo aglio macerato si asciughi. Per questo passaggio, che è fondamentale, ti serviranno 3 giorni. In alternativa, per accorciare le tempistiche, puoi infornare la tua teglia a 80° per 15 minuti.

Dopo il processo dell’asciugatura, rimetti il tuo composto nel tritatutto e attiva il mixer per 5 minuti: l’aglio si ridurrà in polvere che verserai in un barattolo di vetro chiuso con coperchio ermetico.

Ecco fatto! In questo modo avrai l’aglio a disposizione ogni volta che vorrai senza la preoccupazione di andarlo a comperare. Con questa tecnica puoi conservarlo anche per 5 anni senza intaccare le proprietà e la qualità di questo incredibile ingrediente.

Sono pochissime le persone che conoscono questo metodo casalingo. Ora che anche tu lo hai scoperto, siamo sicuri che non potrai più farne a meno. La tecnica che ti abbiamo svelato ti consente di avere scorte infinite di questo ingrediente che è utilissimo in diverse situazioni e non solo in cucina.