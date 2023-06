È morto il turista schiacciato da un masso in spiaggia in Sardegna in località Abbatoggia. L’uomo di 58 anni originario del Piemonte era stato ricoverato ad Olbia, dove aveva subito un intervento chirurgico.

Era stato ricoverato da Olbia in gravissime condizioni il turista protagonista di uno sfortunato incidente sulle coste della Sardegna. L’uomo, un turista piemontese di 58 anni, si trovava infatti in vacanza in località Abbatoggia, a La Maddalena. Dopo il ricovero e l’operazione avvenuta per il grave trauma addominale, il turista è deceduto per le gravi ferite riportate. L’uomo si trovava nella spiaggia del campeggio insieme alla sua nipotina; le prime fonti hanno riferito della frana causata, involontariamente, proprio dalla piccola. L’appello del presiedete Giorgio Vargiu: “Mettere in sicurezza le spiagge con manovre concrete per evitare che si possano ripetere simili tragedie“.

È morto il turista rimasto schiacciato da un masso in Sardegna, ad Abbatoggia, La Maddalena. Il turista, un uomo di 58 anni originario del Piemonte, stava trascorrendo una mattinata al mare insieme alla sua nipotina quando è successo l’incidente. Un masso in bilico si sarebbe staccato dalla parete rocciosa cadendo addosso al 58enne, travolgendolo e causandogli gravissimi ferite agli organi interni. Subito sul posto erano arrivati sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con una delicata operazione di salvataggio durata ore, per rimuovere il masso e liberare la vittima.

Presenti anche la guardia costiera e i carabinieri, che adesso stanno portando avanti le indagini, e il personale del 118 che ha dopo averlo rianimato poi trasportato l’uomo in ospedale. L’uomo è arrivato in ospedale con l’elisoccorso dell 118. Ricoverato ad Olbia, in mattinata, i medici hanno eseguito un’operazione chirurgica per un grave trauma addominale, per tentare di salvare il 58enne. Erano disperate, racconta la cronaca locale, le sue condizioni all’arrivo in ospedale, al Giovanni Paolo II di Olbia. Purtroppo in mattinata, dopo un ulteriore peggioramento, il cuore del turista ha smesso di battere.

La ricostruzione dell’incidente e l’appello del presidente di Regione

Sono i carabinieri adesso a indagare sull’incidente. Da quanto emerso dalle prime fasi delle indagini, pare sia stata proprio la piccola involontariamente a causare la frana. La bambina sarebbe salita su uno scoglio, causando la caduta dei massi che avrebbero poi travoltò l’uomo. I due si trovavano nella spiaggia del campeggio di La Maddalena.

Il nonno, riferiscono sempre le testate locali, si sarebbe appostato in spiaggia nell’intento di leggere un libro quando all’improvviso è stato raggiunto dal masso. La parete rocciosa avrebbe ceduto, e i vigili del fuoco avrebbero impiegato addirittura due ore nella delicatissima operazione di tirarlo in salvo dall’enorme masso.

Adesso le forze dell’ordine stanno verificando le condizioni del costone roccioso, e la sicurezza della zona. Inizialmente della piccola si erano occupati i servizi sociali locali, poi una volta arrivati i familiari si è ricongiunta con la famiglia.

Intervenuto sull’episodio anche il presidente della Regione, il quale ha chiesto in vista dell’imminente stagione estiva un aumento dei controlli. La Adiconsum ha dunque sollecitato a un controllo straordinario tutte le spiagge della Sardegna, per evitare che si possano ripetere incidenti di questo tipo. Così come Giorgio Vargiu, il quale ha ricordato che non basta affiggere cartelli generici: “Non bastano i cartelli che informati le persone della possibilità di caduta massi, o di eventuali pericoli. Quello che serve è invece intervenire in maniera concreta, con delle misure per mettere in sicurezza la spiaggia”. Il governatore chiede inoltre maggiore vigilanza del territorio, per garantire livelli di sicurezza adeguati alla grande mole di turisti che ogni anno si riversano sulle spiagge sarde. l