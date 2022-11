“Mani al collo e minacce”, Noemi Bocchi: quel doloroso retroscena sul suo passato

Noemi Bocchi ha rivelato di aver vissuto un momento non del tutto felice nel suo passato. Ecco cosa le è accaduto.

Da un po’ di tempo abbiamo fatto la conoscenza di Noemi Bocchi, donna al fianco di Francesco Totti e diventata famosa dopo aver intrapreso una relazione con l’ex capitano della Roma.

La donna, è stata designata come l’amante del calciatore che ha scatenato una marea di titoli sui siti e sui giornali di gossip e che secondo alcuni è stata artefice della separazione tra Totti e Ilary Blasi.

Noemi Bocchi: il racconto del suo passato

Ma lo stesso Totti, ha affermato alle pagine del Corriere della Sera che non è stato lui a tradire Ilary Blasi ma è stata la conduttrice ad aver commesso atti fedifraghi nei suoi confronti.

E solo dopo che ha scoperto quello che sua moglie le aveva fatto allora ha deciso di iniziare a frequentare, a partire da Capodanno, Noemi Bocchi, una donna che aveva conosciuto ad un torneo di padel.

I due, dopo aver passato un’intera estate a nascondersi sotto gli occhi indiscreti dei paparazzi, hanno deciso di uscire allo scoperto e adesso vivono felicemente la loro storia d’amore.

La donna, è una famosa designer floreale molto rinomata nella Capitale e ha un titolo di studio in Economia Aziendale e Bancaria ottenuta in una rinomata e costosa Università di Roma.

La Bocchi, inoltre, è stata sposata per molti anni con Mauro Caucci, imprenditore e proprietario di un’azienda che commercia marmo di Carrara e team manaver del Tivoli Calcio.

I due, si sono separati nel 2019, dopo nove anni di matrimonio e dalla loro storia sono nati due figli, ma Noemi ha deciso di esporre una denuncia nei confronti di suoi marito per via di alcuni suoi comportamenti.

Come riporta il Corriere, l’uomo è stato accusato per maltrattamenti famigliari ed oggi è in corso un processo penale nei confronti di Caucci per via di quello che avrebbe fatto nei confronti della Bocchi.

Stando a quanto dichiarato dalla donna, l’uomo avrebbe preteso dopo il matrimonio che sua moglie interrompesse gli studi impedendole di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa per curarsi della famiglia.

Caucci avrebbe detto a sua moglie che qualsiasi stipendio che si sarebbe procacciata sarebbe stato irrilevante rispetto a quello dell’azienda della sua famiglia e che quindi poteva benissimo rimanere in casa.

Nel 2017, l’imprenditore a seguito di un grave lutto si allontana dalla donna diventando sempre più assente e lasciandola da sola spesso con i suoi figli allontanandosi dalla loro dimora.

La dichiarazione della donna

Noemi ha cercato di mantenere un rapporto con suo marito, per amore dei suoi bambini ma dopo qualche tempo i due hanno deciso di trovare un accordo affinché potessero separarsi senza guerre legali.

Soltanto che il 1° maggio del 2019, l’uomo si è presentato in casa e Noemi aveva un suo amico in casa che gli aveva chiesto di rimanere da lei ed è qui che Caucci le avrebbe messo le mani addosso.

Temendo la reazione del suo ex, la Bocchi ha chiesto al suo amico di andare via e il suo ex marito si è attaccato al citofono, nonostante avesse chiesto di smetterla perché poteva svegliare i bambini e farli preoccupare.

“Lui non ha smesso e una volta entrato in casa mi ha messo le mani al collo. Mi ha strattonata e mi sono rifugiata in bagno”

Con queste parole, Noemi avrebbe raccontato, (stando a ciò che riporta il Corriere di Roma) quello che le è accaduto nella denuncia alle forze dell’ordine continuando raccontando che qualche giorno dopo l’uomo è tornato per chiederle scusa.

La donna però, non l’ha perdonato in quanto è risultata vittima di un gesto gravissimo come lei stessa definisce e ha presentato in giudizio un referto medico delle percosse subite da suo marito.