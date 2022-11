Lady Diana, chi possiede i suoi preziosissimi gioielli: è proprio lei l’unica erede

Lady Diana, sapete chi possiede i suoi gioielli preziosissimi? Lei è l’unica erede della amatissima principessa del Galles.

La mamma di Harry e William aveva una collezione di gioielli prestigiosissima. Ecco a chi sono andati in eredità.

Lady Diana, la principessa del cuore e del popolo

Siamo tutti d’accordo su una questione: nessuna reale è stata più amata di Lady Diana. La principessa del popolo, come fu definita dai giornalisti internazionali la mamma di Harry e William, sebbene sia morta da ormai tanti anni, continua ancora a essere viva però nel cuore di quanti l’hanno amata.

E non parliamo soltanto dei figli o della sua famiglia, ma anche dei sudditi e dei fan che aveva sparsi in ogni angolo del mondo. Sicuramente, per essere amata ancora oggi così tanto è perché tante cose buone in vita ha fatto.

Non è un caso che si continui a parlare di lei ancora con gli occhi lucidi e con il cuore che scoppia dall’emozione e al contempo anche dal dispiacere per una perdita così gravosa. Nel 1997, la mamma di Harry e William perde la vita in un incidente stradale in Francia, insieme al compagno di allora Dodi Al Fayed.

Da quel momento, la vita dei componenti della casa reale ma soprattutto dei suoi figli, cambierà per sempre. Lady Diana era una donna bellissima non solo dentro ma anche fuori. Sapete che aveva una collezione di gioielli straordinaria? Ecco a chi sono andati tutti i suoi preziosissimi monili che valgono una barca di sterline.

Tutti i gioielli della Spencer

Lady Diana l’abbiamo sempre vista, nelle fotografie o, per i fortunati che hanno avuto la possibilità di vederla in televisione o dal vivo, quando era ancora in vita, bellissima, indossare gioielli che la rendevano ancora più affascinante.

L’ex moglie dell’attuale Re d’Inghilterra, Carlo III, adorava indossare i gioielli e aveva non soltanto alcuni donati dalla Regina Elisabetta, ma anche una collezione personale che ancora oggi vale milioni di sterline. Chi è che ha ereditato i suoi preziosi monili? Lo scopriamo.

Nel 1997, a seguito della drammatica morte della principessa del Galles, la sua eredità è stata ripartita tra i due fratelli Harry e William. Lady Diana ha lasciato ai suoi figli anche i suoi gioielli e la collezione preziosissima di diademi, orecchini e anelli che valeva allora migliaia di sterline e che oggi ha un valore economico ancora più alto.

Sembra però che tra i due fratelli, uno in particolare abbia ereditato più monili dell’altro. Il fortunato è il principe William che ha donato i gioielli della mamma alla moglie Kate: è lei dunque l’erede della collezione preziosissima dei monili di Lady Diana.

Anche Meghan Markle ha avuto però la sua parte, seppur in misura minore rispetto alla cognata con la quale non va particolarmente d’accordo. Scopriamo insieme chi ha ricevuto cosa.

Kate Middleton è la proprietaria, oggi, dell’anello di diamanti e zaffiro blu che abbiamo spesse volte visto al dito di Lady Diana. L’anello valeva 28.000 sterline nel 1981 ma oggi il suo prezzo è pari a 300.000 sterline.

Anche gli orecchini, sempre di zaffiro, che erano appartenuti alla principessa Diana, sono nella cassetta di sicurezza della Middleton. Il loro prezzo? Oggi è pari a 150.000 sterline. Sempre Kate ha ereditato poi un preziosissimo Cartier che vale poco più di 18 mila sterline.

E Meghan, invece? La moglie del principe Harry può vantare nella sua collezione odierna, alcuni dei monili più costosi appartenuti un tempo a Lady Diana. Per esempio, la Duchessa del Sussex ha l’anello di acqua marina che vale ben 75.000 sterline oltre che degli orecchini a farfalla e braccialetti con zaffiri che insieme costano oltre 40 mila sterline, tra i preferiti della compianta principessa del Galles. Il patrimonio in gioielli di Kate Middleton è stimato in 468.000 sterline mentre quello di Meghan in 125.000 sterline.