Federica Sciarelli, quanto guadagna in 1 puntata? Cifre d’oro a Chi l’ha visto

Federica Sciarelli guadagna cifre d’oro per ogni puntata di Chi l’ha visto?, Ecco il cachet della giornalista.

Federica Sciarelli è una giornalista italiana che da qualche anno porta avanti con successo il programma cult e storico della Rai, Chi l’ha visto? che aiuta i telespettatori a ritrovare i loro cari scomparsi.

Nata da genitori di origini napoletane, dopo le scuole, la conduttrice grazie ad una borsa di studio riesce a lavorare presso l’Ufficio dei parlamentari per quattro anni per poi cominciare la carriera da giornalista verso la fine degli anni ’80.

Federica Sciarelli: ecco quanto guadagna con Chi l’ha visto?

Inizia ad apparire in Rai sul TG3, venendo diretta da Sandro Curzi per poi esserle assegnata la redazione politica, diventando una delle prime donne ad aver ricoperto questo incarico all’interno di un telegiornale.

Dopo aver seguito numerosi partiti politici e aver condotto alcune edizioni notturne del TG3 passa alla conduzione dell’edizione delle 19.00 come inviata per poi diventare redattrice della redazione degli interni.

Nel 1991, grazie alla sua conduzione di Primo Piano, viene nomina come Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana con l’onorificenza conferitole direttamente dall’allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.

Continua la sua collaborazione con il TG3 lavorando in organico come cronista parlamentare e consigliere dell’Ordine dei giornalisti e dal 2004 diventa conduttrice del programma televisivo Chi l’ha visto?

Dopo due anni, pubblica il suo primo libro intitolato Tre bravi ragazzi, che narra tramite atti del processo, il massacro del Circeo, uno dei fatti più terribili mai commessi in Italia e scioccanti della cronaca italiana.

Nel corso della sua carriera ha avuto anche il compito di annunciare in diretta, il ritrovamento del corpo di Sarah Scazzi a sua madre e a milioni di persone che stavano guardando la trasmissione.

Nel 2015 con Corrado Augias è al timone dello speciale Il dodicesimo presidente e diventa madrina del Roma Pride per poi nel 2017 essere indagata per aver fatto da tramite tra il magistrato Woodcok e il giornale Il fatto quotidiano, per aver pubblicato del materiale segreto.

Sia la Sciarelli che Woodcok, nel 2018 vengono scagionati per via dell’archiviazione delle posizioni di entrambi e nel 2019 conduce uno speciale per il film Sulla mia pelle, che narra la vicenda della morte di Stefano Cucchi.

Il cachet della conduttrice

La Sciarelli è la nona conduttrice ad aver presentato Chi l’ha Visto? sostituendo Daniela Poggi, precedente presentatrice del programma e nel corso di questi anni si è trovata davanti a tanti episodi anche a volte divertenti.

Nonostante l’atmosfera del programma, si sono verificate alcune vicende che sono diventate virali sul web e ancora oggi è possibile trovarle tipo quando dovette leggere i titoli di alcuni film porno con protagoniste delle trans.

In questo caso, la Sciarelli, non si fece nessun problema a leggere i titolo scandalosi per poi fermarsi per via di quello che stava leggendo, o ancora quando ha mandato a quel paese un telespettatore che chiamava nel programma per farle dei dispetti.

Ma quanto guadagna la Sciarelli? Secondo alcune fonti il suo cachet annuale, solo per condurre Chi l’ha visto? si aggirerebbe intorno ai 240mila euro e quindi ad una corrispondenza di circa 6.600 euro.

La donna non ha mai rivelato il suo guadagno, ma sul web sono trapelate delle classifiche con i conduttori più pagati dalla Rai e la Sciarelli è presente con la cifra che vi abbiamo appena citato.