Marinai notano qualcosa di strano in acqua, quando capiscono cos’è si precipitano

Nell’acqua del mare è possibile trovare di tutto, anche una fauna particolarmente insolita. Vediamo in cosa si sono imbattuti alcuni marinai.

Il ritrovamento che hanno fatto i marinai in acqua li ha portati ad allarmarsi e non poco, al fine di trarre in salvo la creatura.

Marinai: cosa vedono in acqua?

In mare, nella sua acqua salmastra, la fauna è parecchio vasta. Lo sanno bene i marinai che ci navigano per lavoro. Non sempre, però, ci si imbatte nella creatura di cui stiamo per raccontarti la storia.

Tant’è che ciò che è successo ai marinai che hanno fatto questo particolare avvistamento in acqua, rimarrà per loro nella storia e lo racconteranno per molto tempo, e i loro figli ai loro nipoti. Che poi diventi una leggenda metropolitana? In realtà no. Della sua veridicità ci sono le prove.

La storia è diventata virale grazie a Internet e, in particolare a YouTube dove uno dei membri dell’equipaggio, ha deciso di caricare e condividere il video che aveva girato con il suo smartphone per immortalare la particolare scoperta.

Non appena il video comincia non si vedono altro che dei marinai al lavoro sulla loro imbarcazione. Poi, alcuni si accorgono di una presenza singolare in mare. A quel punto, l’obiettivo viene spostato in direzione di ciò che i marinai stanno osservando insistentemente. Di cosa si tratterà mai?

Un animale insolito

Guardando meglio, i marinai vedono spuntare dall’acqua qualcosa di grigio, molto simile ad un tentacolo. Soltanto dopo, guardando meglio e grazie all’emergere della figura dall’acqua, si accorgono che si tratta della proboscide. Ebbene sì, non si sa come, il mammifero era finito in acqua.

All’inizio i marinai avevano pensato ad un grande cetaceo, poi ad un mammifero di mare ma, poi, accorgendosi che l’animale non era un provetto nuotatore hanno avuto dei dubbi. Non si sarebbero mai immaginati di trovare un animale del genere in mare aperto. Gli uomini, infatti, si trovavano a circa 15 chilometri dalle coste.

Proprio conoscendo la natura dell’elefante, decisamente poco avezzo al nuoto, hanno cercato di salvarlo in tutti i modi. Infatti, l’esemplare stava annaspando nell’acqua per cercare di sopravvivere.

L’operazione di salvataggio si è rivelata molto più complicata del previsto data la mole dell’animale. Per questo motivo, grazie alle loro radiotrasmittenti, si sono messi in contatto con le capitanerie di porto e hanno mobilitato una squadra di sommozzatori. Costoro, servendosi di numerose corde, sono stati in grado di salvare l’animale.

Rimane ancora un mistero del perché l’elefante si trovasse così distante dalla costa. Successivamente, gli esperti hanno ipotizzato che l’esemplare doveva aver attraversato un tratto di mare per poi essere trascinato via dalla corrente. Per fortuna, i marinai lo hanno aiutato ed ora è potuto tornare in libertà.