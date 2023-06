Mai lasciare una bottiglia d’acqua in macchina, i vigili avvertono: cosa succede

I Vigili del Fuoco avvertono che non si dovrebbe mai lasciare una bottiglia d’acqua in macchina, si rischia un incendio.

Non si dovrebbe mai lasciare una bottiglia d’acqua in macchina. Questo è l’avvertimento dato dai Vigili del Fuoco del “Midwest City Fire Department” di Oklahoma, negli USA. Attraverso un video condiviso sui social, i Vigili del Fuoco hanno dimostrato fino a che punto può essere pericoloso lasciare una bottiglia d’acqua in macchina. Ma perché è così pericoloso? Potrebbe scatenare un incendio.

Mai lasciare una bottiglia d’acqua in macchina

Un uomo dell’Idaho, di nome Dioni Amuchastegui, ha scoperto a sue spese il pericolo di lasciare una bottiglia d’acqua in macchina. Durante la pausa pranzo, aveva lasciato una bottiglia d’acqua nell’auto, ma al suo ritorno ha notato del fumo provenire dal cruscotto dell’auto.

Questo incidente è avvenuto perché il materiale su cui si trovava la bottiglia aveva preso fuoco a causa del sole. Ed è stato proprio questo episodio a spingere i Vigili del Fuoco dell’Oklahoma a diffondere un video per avvertire le persone di questo potenziale pericolo.

Perché una bottiglia d’acqua può causare un incendio

Il fenomeno che causa questo pericolo è la rifrazione dei raggi solari causata dall’acqua contenuta nella bottiglia di plastica. Come molti di noi sanno, il famoso trucco della lente d’ingrandimento può aiutare ad accendere un fuoco quando la si espone alla luce solare in un’angolazione specifica.

Lo stesso principio si applica alle bottiglie d’acqua di plastica. L’acqua all’interno della bottiglia produce un effetto di rifrazione dei raggi solari, che può innescare un incendio su qualsiasi materiale infiammabile si trovi sotto la bottiglia, come il tessuto dei sedili.

Nel video condiviso dai Vigili del Fuoco dell’Oklahoma, è stato dimostrato che l’acqua all’interno di una bottiglia lasciata in macchina può raggiungere una temperatura di 120°C a causa della rifrazione dei raggi solari. Se una bottiglia viene lasciata lì per diverse ore, potrebbe innescare un incendio.

Questo rischio di incendio è particolarmente preoccupante durante le calde giornate estive, quando la temperatura all’interno dell’auto può salire rapidamente.

Come evitare di scatenare un incendio con una bottiglia d’acqua

Per evitare questo pericolo, è consigliabile ricordarsi di non lasciare bottiglie d’acqua in macchina, a meno che non si possano nascondere in un posto protetto dalla luce del sole.

Se è necessario portare una bottiglia d’acqua con sé in auto, si dovrebbe cercare di portarla con sé quando si esce dall’auto o metterla in un vano chiuso, come il bagagliaio.

Inoltre, è importante tenere presente che questo pericolo non si limita solo alle bottiglie d’acqua. Anche altri oggetti trasparenti, come lenti di ingrandimento, bottiglie di plastica vuote o contenitori trasparenti, possono causare lo stesso effetto di rifrazione dei raggi solari e provocare incendi. Pertanto, è essenziale evitare di lasciare oggetti di questo tipo in macchina.

Inoltre, in modo particolare in estate, si dovrebbe evitare di lasciare oggetti infiammabili come bombolette spray, accendini o batterie esposte al calore. Assicurati anche che i liquidi come profumi, soluzioni di pulizia o bottiglie di alcol siano ben chiusi e conservati in un luogo fresco e sicuro. Evita anche di lasciare specchietti che potrebbero concentrare la luce solare e causare incendi.

Prendendo queste precauzioni, si può contribuire a garantire la sicurezza sia delle persone che dei veicoli.