Scalda un tappo della bottiglia con un accendino: quel che accade è inaspettato

Cosa succede se viene scaldato il tappo della bottiglia con un accendino? Assolutamente da non credere: da provare subito.

Quante bottigliette di plastica con loro tappo vengono buttate via ogni giorno? È il momento di prendere delle decisioni e anche di aiutare in qualche modo l’ambiente. Il riciclo è un’arte ma anche un dovere nel rispetto della Terra e di tutti gli esseri viventi. Per questo motivo le azienda hanno cambiato il loro metodo, cercando di riutilizzare la plastica in ogni modo possibile oppure eliminandola direttamente dai packaging.

Inoltre, gli esperti dedicano nel tempo ad inventare e insegnare l’arte del riciclo: avete mai provato a bruciare un tappo della bottiglietta di plastica con l’aiuto di un accendino? Viene fuori qualcosa di meraviglioso.

Inquinamento da plastica: i dati allarmanti

Prima di imparare a riciclare i tappi di bottiglia e creare qualcosa di meraviglioso, bisogna fare un piccolo passo indietro perché l’inquinamento da plastica è diventato qualcosa di insostenibile.

Negli ultimi decenni si è potuto notare un effetto domino devastante, con consumo di oggetti in plastica oltre il limite consentito. Da qui l’aumento dell’inquinamento non solo sulla terraferma ma anche nei mari: in alcuni Paesi del mondo non ci sono dei sistemi di raccolta rifiuti adeguati, per questo motivo il problema è ancora più grave e sentito.

I numeri e i dati sono in continuo aggiornamento, ma il WWF ricorda che sono ben 450 i milioni di tonnellate che riguardano la produzione di plastica, 8 milioni le tonnellate che finiscono direttamente nei mari e negli oceani con più di 700 specie che sono state travolte da questo fenomeno ogni anno.

Se l’intenzione è quella di voler fare un passo in avanti, ci sono dei metodi di riciclo tecnologicamente avanzati da considerare. Non solo, come accennato ci sono anche dei metodi divertenti per creare qualcosa di nuovo senza buttare via i tappi e la plastica nella spazzatura.

Riciclare i tappi di plastica: basta scaldarlo per creare qualcosa di unico

Alcuni esperti del riciclo mostrano come si potrà trasformare un semplice tappo in un oggetto utile per tutti i giorni. In questo caso si crea un erogatore con beccuccio, ideale per avere un contenitore nei lavori fai da te e non aver buttato via bottiglietta e tappo.

L’occorrente è:

Tappo di plastica (senza buttare la sua bottiglietta)ù

Stuzzicadenti

Pinze

Un accendino

Si procede passo dopo passo, ed è un gioco da fare solo per adulti da non far fare ai bambini e minori che rischiano di farsi male.

Come fare?

Prendere un tappo di plastica Bucarlo lievemente con uno stuzzicadenti sulla parte centrale Prendere l’accendino e scaldare la parte superiore del tappo, solo in zona centrale ma senza farlo sciogliere completamente.

Una volta che la plastica si è ammorbidita con l’aiuto del calore dell’accendino, prendere di nuovo lo stuzzicadenti. Tenere il tappo con la pinza, mentre lo stuzzicadenti buca la plastica delicamente allungandola verso l’esterno.

Quello che si crea è un bellissimo beccuccio erogatore, ideale per la colla oppure per dosare alcuni prodotti essenziali nel fai da te di tutti i giorni.