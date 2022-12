Mai buttare questa parte delle banane: ecco perché vale oro in casa

By

Quando gettiamo le banane non bisogna mai gettare una parte in quanto potrebbe valere tantissimo per la nostra casa. Ecco quale.

Ogni stagione ha i suoi frutti e spesso non facciamo altro che attendere una di queste per poter assaporare i nostri preferiti e gustare il sapore del nostro frutto prediletto per eccellenza.

Ma ci sono alcuni frutti che si possono trovare in commercio per tutto l’anno e sono tra i più gettonati e comuni anche se alcuni di questi hanno origini in posti totalmente diversi da quelli in cui viviamo.

Banane: ecco perché non bisogna mai gettare via tutto

Alcuni di questi frutti che sono amatissimi da noi italiani sono le banane che sono molto utili per la nostra salute in quanto fonte di potassio e si possono utilizzare spesso in qualsiasi tipo di ricetta.

Originaria delle zone tropicali da tantissimi anni si è insidiata nelle tavole della nostra Penisola e non manca quasi mai in casa a tal punto da essere stata dipinta anche in alcuni dipinti rappresentante la natura morta.

Spesso, per via della sua forma, viene associata al membro maschile e il suo nome viene utilizzato come allusione sessuale anche a seguito del brano La Banana molto in voga negli anni 2000.

In commercio, solitamente troviamo le banane gialle, oppure verdi a seconda della loro maturazione anche se è sempre meglio, come consigliano gli esperti, consumare quelle che hanno una maturazione media.

Esistono però varie tipologie di banane, tra cui quelle celesti che per via della loro maturazione tendono ad avere un sapore vanigliato ma che sono quasi introvabili da trovare in Italia.

Diversamente, negli ultimi tempi in Italia è possibile trovare le banane rosse che sono molto più dolci di quelle normali, anche se il loro costo è elevato e si aggira circa il triplo di quelle normali.

Il segreto che in pochi sanno

La banana è anche diventata molto amata dai più piccoli a seguito della popolarità avuta grazie ai personaggi dei Minions, i tirapiedi di Cattivissimo Me che sono ghiotti di questo frutto.

Ma non tutti sanno che nonostante ingeriamo solo la parte interna al frutto e gettiamo la buccia, in realtà stiamo sprecando qualcosa di veramente prezioso che dovremmo tutti quanti utilizzare in casa.

Infatti, sul web si stanno diffondendo dei video che spiegano che una volta sbucciata la banana bisogna conservare la parte rigida all’estremità che tiene insieme tutti quanti i frutti e farla esiccare.

Prima di metterla al sole, però, è bene tagliare il picciolo e aprirlo affinché si vedano tutte le fibre che vengono sfilate e riposte all’interno di un contenitore esposto al sole per qualche ora.

Quello che avremo è un insieme di fibre di banana che saranno molto utili per le nostre piante, in quanto posizionandole sul terreno all’interno del vaso fungerà da ottimo fertilizzante per le nostre piante.

In quanto modo, queste cresceranno forti e vigorosi non solo acquisendo l’acqua ma anche le proprietà intrinseche all’interno delle fibre della banana che a contatto con l’acqua e il terreno darà vigore alla nostra pianta.