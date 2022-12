Charlene di Monaco in dolce attesa? Il pancione sospetto notato dai sudditi | FOTO

Charlene di Monaco attende la cicogna? La principessa sudafricana mostra un pancione sospetto: i sudditi lo hanno notato. Ecco la foto che sta facendo tanto discutere.

Alberto II e la consorte Charlene pronti ad allargare la famiglia. Terzo figlio in arrivo? La foto non lascia dubbi. I sudditi monegaschi sono al settimo cielo.

Charlene e Alberto di Monaco: l’amore ritrovato

Finalmente la principessa sudafricana torna a sorridere e il merito è del marito e dei figli. Il 2021 e la prima metà del 2022, sono stati mesi complicati per il Principato monegasco che ha dovuto fare a meno della sua sovrana.

Ricorderete tutti che la consorte del principe Alberto, per via di una serie di problemi fisici, ha subito ben due ricoveri lunghi. Uno in Sudafrica, un altro invece in Svizzera. Il primo per combattere contro una brutta infezione, il secondo per riprendersi invece da un importante esaurimento psicofisico.

Da qualche mese però, la serenità ritorna a far capolino nella vita di Charlene che proprio di recente è apparsa serena e bella più che mai. Affettuosa in pubblico sia con i gemellini, Jacques e Gabriella che con il consorte Alberto (dal quale in verità ha sempre mantenuto una fredda distanza) tutto fa pensare che finalmente il sole è ritornato a splendere nelle loro vite.

Ma non è tutto. Da qualche settimana sta circolando una notizia che ha fatto brillare gli occhi dei sudditi monegaschi: la principessa sudafricana è forse in dolce attesa? Arrivano le foto che non lasciano più dubbi.

Cicogna in arrivo alla corte monegasca?

Da qualche settimana circola, prepotente, questa voce: Charlene è in dolce attesa. Si mormora infatti che la consorte del principe Alberto sia in attesa del suo terzo bebè. Si tratterebbe della seconda gravidanza per la sudafricana che otto anni fa ha avuto un parto gemellare mettendo al mondo Jacques e Gabriella.

Già da un po’ di tempo, si sussurra che la reggente del principato più famoso al mondo stia attendendo la cicogna ma le ultime foto, secondo i settimanali monegaschi, non lasciano più alcun dubbio.

In particolare, è il tabloid OK! a lanciare l’indiscrezione pubblicando anche alcuni scatti della sovrana che pare proprio voler coprire con i suoi ultimi outfit, un pancione alquanto sospetto.

La Wittstock solo qualche ora fa, ha preso parte alla inaugurazione del villaggio di Natale a Montecarlo. A questo evento ha partecipato insieme ad Alberto e ai figli. Per l’occasione, la principessa ha indossato un lungo cappotto di un colore acceso che le si addice tantissimo, il blu elettrico.

Il copri abito era molto largo, come a voler nascondere le sue forme rotonde. Non è però il cappotto di qualche taglia più grande ad aver attirato l’attenzione ma il gesto compiuto dalla principessa: per buona parte dell’evento, Charlene beccata a toccarsi il pancino.

Le sue mani incrociate sul ventre hanno dato a tutti l’impressione che la moglie di Alberto stesse proteggendo il suo dolce segreto. Mamma amorevole e premurosa, la sovrana vive per i suoi bambini, Jacques e Gabriella che sono il suo tesoro più prezioso.

Non ha mai nascosto di desiderare un altro figlio/a, la moglie di Alberto che in diverse occasioni si è detta pronta a diventare di nuovo mamma. Che il suo desiderio stia per realizzarsi, magari proprio con l’arrivo del Natale?

I sudditi aspettano che l’annuncio della gravidanza avvenga proprio in occasione delle festività natalizie. Non soltanto in questo ultimo evento Charlene ha fatto sorgere qualche dubbio ma persino qualche giorno fa.

Il 14 dicembre c’è stata la celebrazione del decimo anniversario della fondazione Principessa Charles di Monaco. La moglie di Alberto si è presentata di grigio vestita, con un completo nero e un cappotto molto largo. La principessa è apparsa con un viso più tondo e anche il suo corpo, di solito esile e magro, in talune occasioni fin troppo, mostrava delle rotondità sospette.