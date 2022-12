Che fine hanno fatto gli abiti della regina Elisabetta? Li ha ereditati tutti lei

E’ scomparsa da settembre ma la Regina Elisabetta ha lasciato un segno indelebile anche nella moda. Che fine hanno fatto i suoi coloratissimi abiti? Scoprilo di seguito.

Mentre si sa che i gioielli della Regina Elisabetta sono andati ai suoi eredi come le sue dimore, i suoi abiti sono stati destinati diversamente.

La morte della Regina Elisabetta

Nel 2022, oltre che molti personaggi famosi, è venuta a mancare anche la Regina Elisabetta II che rimarrà nel cuore di tutti i suoi sudditi e non solo. Sarà il primo Natale senza la sua cartolina di auguri e senza il suo messaggio a reti unificate, a partire dalla BBC.

La Regina Elisabetta ha lasciato una grande eredità che, a 96 anni, è sicuramente molto più di un cassetto pieno di ricordi. Tutt’al più che si tratta di una Regina. I suoi gioielli e le sue numerose residenze sono andati in eredità. Non solo ai suoi figli, alcuni sono stati ricollocati persino tra i suoi collaboratori.

Una cosa, però, si sono chiesti anche i suoi sudditi e tutti coloro che li hanno amati: che fine hanno fatto i suoi vestiti?

Che fine hanno fatto i suoi vestiti?

Comunicati stampa ufficiali da parte di Buckingham Palace non sono arrivati circa gli abiti coloratissimi della Regina Elisabetta. Proprio quelli che l’hanno resa ancora più indimenticabile durante i suoi impegni pubblici. Probabilmente, proprio grazie a quelle mise è diventata il personaggio iconico che poi è stata.

Del suo guardaroba se ne prendeva cura Angela Kelly che aveva il compito, appunto, di guardarobiera: li sceglieva insieme alla sovrana, svogliando un album, li prendeva e aiutava la regina ad indossarli. Proprio lei è stata silurata da Re Carlo che non ha mai goduto nei suoi confronti una grande simpatia.

Il maggiordomo di Lady Diana, nonché ex domestico della regina, Paul Burrel, raccontò che gli abiti del suo capo occupavano un piano intero del palazzo. In particolare, si trattava del piano sopra a dove dormiva Elisabetta II. Era difficilissimo che la regina indossasse lo stesso abito per due volte ad un’evento ufficiale. A ciascun abito, naturalmente, si coordinavano cappellini, guanti ed altri accessori, come ad esempio, i foulard di Hermes.

Si dice che, quando Elisabetta non gradiva più un capo, lo usava per un po’ in privato ma poi se ne sbarazzava, smarchiandolo e regalandolo allo staff o ad altri che potevano farne ciò che volevano, purché non dicessero mai che era appartenuto a lei.

Nonostante questa abitudine, gli abiti rimasti post mortem sono comunque tantissimi e, la maggior parte, cuciti su misura. Re Carlo ha redistribuito tutto ciò che sia la regina consorte che Kate Middleton potranno riutilizzare. La priorità è stata data proprio alla nuora poiché sarà la prossima erede al trono. Si tratta di accessori, qualche soprabito e tanto altro.

Nonostante questa redistribuzione i capi sono ancora tanti. Rumors vogliono che diventeranno parte di un fondo reale di valore storico. Non è escluso che diverranno parte integrante di mostre itineranti. Tra questi, potrebbero esserci anche gli abiti più iconici come quello indossato da Elisabetta per la sua incoronazione del 1953.