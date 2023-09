Lunedì in Cdm la decisione su bonus benzina e bollette

Il prossimo 25 settembre in Cdm dovrebbe arrivare un dl con le misure urgenti in materia energia: possibili interventi per sostenere il potere d’acquisto.

Il governo prepara bonus benzina e bonus bollette. Si dovrà attendere fino a lunedì per un eventuale via libera, ma la sensazione è che domani in riunione preliminare i ministri e la premier potrebbero arrivare a una decisione sul decreto legge in ambito energia. Dunque, ci si attende secondo fonti governative un possibile aiuto sia in relazione alle bollette che all’aumento della benzina, con l’eventuale arrivo di bonus relativi alle bollette e alla benzina. Medie altissime in Italia, con il gasolio al picco massimo dal 2023.

Bonus bollette e benzina: domani la riunione preparatoria

Domani mattina la riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende da fonti governative, avrà all’ordine del giorno il decreto atteso in materia energia, oltre agli interventi per sostenere “il potere di acquisto a tutela del risparmio” anche la proroga dei termini normativi di versamenti fiscali.

Successivamente in cdm del prossimo lunedì, in programma il 25 settembre, potrebbe arrivare il testo del dl da approvare. Domani intanto ci sarà la verifica su due decreti di ratifica, riguardanti l’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, ma anche l’accordo di cooperazione tecnica, scientifica e culturale tra Italia e Repubblica del Camerun. I ministri esamineranno poi il decreto legislativo riguardante il consiglio della magistratura militare, oltre all’ordinamento giudiziario militare. Infine, verrà visionato il decreto ministeriale che interessa la riorganizzazione del ministero degli Affari Esteri.

Tornando all’energia, il consiglio discuterà del possibile inserimento di un bonus per benzina e bollette. Domani arriverà un confronto anche su eventuali proroghe, sui termini normativi e di versamenti fiscali.

La benzina supera i 2 euro al litro: prezzi ancora in aumento

La proroga sul taglio della accise al carburante è terminata nel dicembre del 2022. E a poco se non a una presa di coscienza concreta della crisi in questo momento sembra essere servito – in termini di rialzo dei prezzi – la “stretta sul caro-benzina” che il governo che aveva approvato la scorsa estate, con l’obbligo di esporre dal 1 agosto 2023 il prezzo medio nazionale in ogni distributore di benzina, a 24 ore dal controllo del Garante dei prezzi che con il suo report non aveva evidenziato alcuna irregolarità rilevante in termini di aumenti ingiustificati dei distributori sul territorio.

Intanto in Italia il prezzo della benzina continua ad aumentare vertiginosamente e senza sosta. Negli ultimi mesi infatti come mostra il report dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le medie dei prezzi su 18mila impianti circa analizzati hanno mostrato la scorsa settimana la benzina self service sui 2,003 euro al litro, mentre il diesel self service a una media dell’1,938 euro al litro. Il gasolio è arrivato addirittura al livello massimo di tutto il 2023.

Gli aumenti continuano nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati, che in ogni caso si attestano sopra i mille dollari a tonnellata. La benzina invece dal 15 luglio 2022 è al picco massimo, ma con il taglio dell’accisa allora in vigore con lo sconto di 25 centesimi al litro (30 considerando l’Iva). senza sconto il prezzo sarebbe stato dunque sui 2,3 euro al litro.