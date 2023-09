Come sono andate le partite di Champions League delle italiane

Finisce con tre pareggi e una vittoria la due giorni di Champions League per le italiane. Vince il Napoli a Braga, pari in casa per Milan e Lazio: l’Inter acciuffa l’1-1 nel finale contro la Real Sociedad.

Esordio sotto le aspettative per le italiane in Champions League. Il Napoli ritorna alla vittoria dopo il pari in campionato, imponendosi contro il Braga e prendendosi la vetta della classifica insieme al Real Madrid. Il Milan non va oltre lo zero a zero, mentre l’Inter soffre a San Sebastien agguantando il pari con Lautaro Martinez solo nel finale. Incredibile pareggio della Lazio contro l’Atletico Madrid, con gol del portiere al 94′.

Delirio Lazio, vittoria Napoli, pareggio forse più amaro per le milanesi. La due giorni di gironi di Champions League per le italiane impegnate nella massima competizione continentale si chiude con qualche rimpianto, ma senza drammi. C’è tutto il tempo per recuperare il terreno perduto per l’Inter, che in Spagna non va oltre l’1-1, mentre il Milan adesso è chiamato alla vittoria in terra tedesca contro il Borussia nella seconda giornata.

Milan-Newcastle 0-0. Reti bianche tra Milan e Newcastle, nel match di apertura della nuova stagione della Champions League andato in scena a San Siro alle 18:45. La prima gara del martedì, nonostante il punteggio, si è prestata a tante emozioni a partire dal ritorno al Meazza di Sandro Tonali. Dove poteva avere luogo la prima trasferta all’estero di Tonali con la sua nuova squadra, se non proprio a Milano? Il destino ha incredibilmente messo davanti ai suoi ex tifosi – che l’hanno omaggiato con cori e striscioni – l’ex numero 8 rossonero alla prima occasione possibile dopo il suo doloroso addio. Ma incroci del destino a parte, il Milan era chiamato a rialzarsi dopo i cinque schiaffi del derby e a fare anche subito punti. Il girone della morte, con PSG e Borussia Dortmund del resto, non ammette passi falsi ma nonostante questo gli uomini di Pioli non sono riusciti a portare a casa il bottino pieno. La gara è stata dominata dai padroni di casa, che hanno messo in campo grande grinta e anche qualità. Fluidità di gioco ritrovata così come organizzazione difensiva, hanno permesso al Milan di mettere sotto i Magpies, che hanno effettuato il primo tiro verso la porta al minuto 94. Oltre i 20 invece quelli di Leao e compagni verso la porta, ma nessuno di questi è valso la vittoria. Clamorosa un’azione proprio del portoghese numero 10, che dopo una bella serpentina invece del pallone, ha calciato la terra. Il Milan, più che il punto forse, porta a casa la prestazione, dopo un weekend passato ad assorbire l’onda d’urto emotiva della batosta nella stracittadina.

Lazio-Atletico Madrid 1-1. Rocambolesco pareggio invece tra Atletico Madrid e Lazio. I biancocelesti trovano un preziosissimo pareggio nel finale grazie alla rete del loro portiere, Ivan Provedel, spintosi oltre i confini della sua porta per cercare gloria sull’ultima palla. La gara era stata condotta per quasi tutti i 90 minuti dagli uomini di Diego Simeone, che l’avevano sbloccata con un tiro deviato di Pablo Barrios al minuto 29. Da lì in poi tante occasioni, da una parte e dall’altra. Clamorosa quella di Immobile che da due passi spara sulle braccia di Oblak, così come quella del secondo tempo di Zaccagni. Il portiere dei colchoneros, migliore in campo, nulla può al minuto 94 però sul colpo di testa del collega. Provedel al 94” si porta in area avversaria, come spesso si usa fare quando il tempo è quasi scaduto, per l’ultima preghiera. Il corner viene respinto, ma sulla ribattuta la Lazio è in gradi di mettere ancora una palla dentro. Provedel sbuca alle spalle della linea difensiva e di testa insacca un gol di straordinaria importanza che fa impazzire l’Olimpico: un gol da vero attaccante, ma con i guanti.

Real Sociedad-Inter 1-1. Non va oltre il pari nemmeno l’Inter di Inzaghi, squadra che in questo inizio di campionato aveva sorpreso e incantato, complice la straordinaria vittoria nel derby di sabato scorso. I nerazzurri però in campo contro la Real Sociedad scendono quasi distratti. Approccio non ottimale che si trasforma nell’immediato 1-0 per i padroni di casa. L’ingenuità clamorosa di Bastoni, che per due volte scherza col fuoco con la palla tra i piedi da ultimo uomo, costa il vantaggio di Mendez che gli ruba palla senza fallo e batte Sommer. La partita va avanti a senso unico per la Real Sociedad, che dominano su un’Inter quasi spaesata in campo. Il susseguirsi di occasioni – con anche un paio di legni colpiti – però non si tramuta per fortuna dell’Inter nel doppio svantaggio. Frattesi, Di Marco e Thuram entrano al 55” per provare a suonare la carica, ma il copione rimane lo stesso. Gli spagnoli sono sempre i più pericolosi, fino alla fiammata del francese in maglia 9. Thuram spaventa il pubblico di San Sebastien segnando la rete del pari, ma l’azione era partita da fuorigioco di Di Marco. L’1-1, al primo tiro verso la porta di fatto dei nerazzurri, arriva invece all’87’ con la zampata di Lautaro Martinez. Per come si era messa la gara un punto conquistato per l’Inter.

Braga-Napoli 1-2. Torna alla vittoria, con rabbia e voglia, il Napoli di Rudi Garcia. I partenopei, dopo le due brutte gare contro Lazio e Genoa in Campionato nelle quali avevano raccolto solo 1 punto, si rifanno alla grande in Champions League battendo la squadra della quarta fascia di un girone impegnativo, quello C, che vede oltre all’Union Berlino anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Napoli che va in vantaggio meritatamente allo scadere del primo tempo con un bel sinistro di Di Lorenzo, con il pallone che si infila in porta dopo un bacio alla traversa. Per gli azzurri però le cose si complicano al minuto 84, quando Bruma trova la zampata vincente siglando il temperano 1-1. Il Napoli si riversa in avanti e trova un fortunoso rimpallo con Zielinski che crossa in area e trova la deviazione nella sua porta del povero Niakate. Una vittoria meritata per i campioni d’Italia, che si rifanno in Europa e iniziano con il piede giusto il cammino dei gironi.

Le classifiche dei gironi delle italiane aggiornate:

Gruppo F: PSG 3, Milan 1, Newcastle 1, Borussia Dortmund 0. Gruppo D: Salisburgo 3, Real Sociedad 1, Inter 1, Benfica 0. Gruppo C: Napoli 3, Real Madrid 3, Braga 0, Union Berlino 0. Gruppo E: Feyenoord 3, Lazio 1, Atletico Madrid 1, Celtic 0.