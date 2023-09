Lui è il figlio di un personaggio che vediamo ogni sera in TV: hai capito di chi?

By

Hai capito chi è questo giovane affascinante in foto? Non è difficilissimo da capire: lui è il figlio di un personaggio che vediamo ogni sera in TV.

Questo ragazzo è il figlio di un personaggio molto famoso della televisione italiana che vediamo ogni sera in una trasmissione di grande successo. Capito di chi stiamo parlando? Osserva con attenzione la fisionomia del giovane: lui e il papà sono due gocce d’acqua.

Lui è il figlio di un personaggio che vediamo ogni sera in TV

Spesso vi proponiamo queste sfide, ma oggi, sarà ancora più difficile scoprire il personaggio misterioso: avete capito chi è questo ragazzo così bello, che sembra abbia quasi il viso scolpito? Non è difficile capire soprattutto chi è il padre!

Il suo papà è infatti un personaggio molto famoso della nostra televisione, protagonista di una trasmissione tra le più amate dagli italiani. Ti diamo anche un altro indizio: stiamo parlando di un programma Mediaset. Guardando la foto del giovane ancora non ti è chiaro chi è?

Ecco allora qualche altro indizio utile. Il figlio di questo personaggio molto conosciuto della nostra televisione ha da poco compiuto 18 anni. Si chiama Gabriele, ha studiato in una scuola internazionale a Roma, l’American Overseas school e solo qualche settimana fa ha ricevuto una splendida notizia: è entrato a far parte della University of California per cui a breve si trasferirà negli Stati Uniti d’America.

L’indizio che ti aiuterà a scoprire chi è il famoso genitore del giovane in questione è soprattutto però la fisionomia del ragazzo. Se lo guardi con attenzione, ci sono dei tratti fisici che lo rendono identico al suo famoso papà. È chiaro ora di chi stiamo parlando?

Chi è il famoso papà del giovane in foto

Se tutti questi indizi che ti abbiamo dato poco più sopra non ti sono stati utili per capire chi è il papà famoso del giovane ritratto in foto, niente paura, siamo qui a svelarlo: il ragazzo è il figlio di Jimmy Ghione, l’amatissimo inviato di Striscia la Notizia!

A ben vedere, padre e figlio sono davvero due gocce d’acqua, si somigliano tantissimo. Come detto poco più sopra, tra qualche settimana il giovane Gabriele inizierà una nuova avventura scolastica trasferendosi negli Stati Uniti d’America per frequentare una famosa università californiana.

Sul suo profilo Instagram si possono vedere diversi post. Non è molto attivo, al momento è possibile visionarne soltanto 17, ha però un numero di follower piuttosto cospicuo: più di 6000!

Sebbene il suo futuro, almeno per il momento, sia proiettato verso scuola e studio, come è possibile sbirciare proprio da Instagram, in realtà Gabriele Ghione fa parte di due agenzie che si occupano di moda, spettacolo, cinema e tv.

Per quanto ne sappiamo, non ha ancora debuttato nel mondo della televisione ma se ha intenzione di seguire le orme paterne, probabilmente dopo gli studi universitari lo ritroveremo in qualche programma famoso, magari proprio al posto o insieme al suo famoso papà.

Avete visto che bel ragazzo è Gabriele Ghione? Alto, biondo, occhi magnetici e sguardo, serio sembra un adone. L’inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione, è orgogliosissimo del suo primogenito.

Ed è stato proprio lui, qualche settimana fa, a pubblicare sul suo profilo Instagram la foto del diploma del giovane Gabriele e a comunicare la notizia che presto avrebbe iniziato una nuova avventura negli Stati Uniti d’America.

Gabriele è nato dalla relazione di Jimmy Ghione con Tania Paganoni che ha sposato nel 2003 dalla quale si è separato nel 2016. Ha anche un fratello più piccolo, Gabriele, di nome Federico.