Ristrutturano una scuola e trovano questo a terra: operai con le lacrime agli occhi

In una scuola in stato di ristrutturazione alcuni operai hanno ritrovato qualcosa di incredibile. Ecco il messaggio che ha fatto commuovere tutto il mondo.

Operai con le lacrime agli occhi: ecco cosa trovano

È successo qualcosa di incredibile durante i lavori di ristrutturazione in una scuola. Alcuni operai fanno una incredibile scoperta, una missiva ritrovata tra le macerie fa il giro del mondo.

La foto, pubblicata sui social, è davvero emozionante. Capita spesso che durante le ristrutturazioni gli addetti ai lavori si ritrovino tra le mani preziosi tesori, cimeli del passato dimenticati o abbandonati a causa di alcuni eventi particolari come la chiusura forzata di un istituto o una casa fatiscente o inagibile lasciata al suo destino.

Oggi vogliamo parlarvi di un episodio davvero particolare accaduto negli Stati Uniti d’America. In un liceo, che ora è ancora in fase di ristrutturazione, alcuni operai hanno rinvenuto qualcosa di interessante e soprattutto emozionante: una lettera scritta su un foglio e indirizzata ad una persona. Ecco tutti i dettagli su questa vicenda che ha commosso non soltanto l’America ma anche l’Italia.

Ristrutturano una scuola e trovano questo a terra

Avete visto l’immagine che abbiamo pubblicato più in alto: si tratta di una lettera ritrovata da alcuni operai durante i lavori di ristrutturazione in una scuola. Spesso capita di trovare lettere del passato, ma una storia come questa, siamo sicuri che vi farà commuovere.

La vicenda che vi stiamo per raccontare ha emozionato il mondo intero. Vi diciamo nei dettagli che cosa è successo. Un addetto ai lavori, che insieme alla sua squadra sta ristrutturando la vecchia Jeffersonville High school, si è fatto portavoce di una storia incredibile. Prezioso il tesoro ritrovato tra le macerie del vecchio istituto scolastico.

Più precisamente, gli operai hanno rinvenuto una borsa risalente agli anni 60 in un’ala della vecchia scuola elementare di Jeffersonville in Court Avenue che presto riaprirà le sue porte a nuovi studenti.

Oggi sappiamo anche a chi appartiene quella borsa, a una donna di nome Martha Ina Ingham. Al suo interno, ritrovati anche un documento di riconoscimento che ha permesso di risalire alla proprietaria, un programma della squadra di basket della Jefferson Hill risalente al 1954, un rossetto e infine una lettera che è quella pubblicata poco più in alto ma che vi mostriamo meglio anche qui insieme agli altri oggetti:

Gli operai hanno consegnato la lettera in questione alla polizia del quartiere che con grande sorpresa di tutti ha ritrovato anche la famosa Martha, una donna 86enne che vive in uno Stato proprio a confine dal luogo in cui sorge questa famosa scuola secondaria da lei frequentata in passato.

Questo una parte del contenuto della lettera:

“Ho sentito che Paul ti ha chiesto di andare al ballo di fine anno insieme a lui. Se non lo ha fatto davvero, mi piacerebbe moltissimo che venissi con me”.

Si tratta dunque di un romantico invito ad un ballo di fine anno. Non sappiamo, per ora, se Martha abbia accettato l’invito del suo spasimante o se invece sia andata alla festa con Paul. La foto della lettera è stata però pubblicata sui social e un conoscente di Martha ha fatto in modo che la donna venisse a conoscenza di questa vicenda.

Sappiamo che Martha adesso risiede in Florida e che la borsa a lei appartenuta è stata spedita come tutto ciò che era presente al suo interno. La lettera rappresenta un ricordo del suo passato ma anche un pezzo di storia della Jeffersonville High school.