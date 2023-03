Lei è la figlia di una delle conduttrici più amate in Italia: hai capito di chi?

By

Lei è la figlia di una delle conduttrici più apprezzate e amate in Italia. La somiglianza con la mamma è davvero incredibile, sono due gocce d’acqua. Avete capito di chi stiamo parlando?

Il personaggio misterioso di oggi è lei. Questa bellissima, giovane donna è figlia di una conduttrice italiana molto famosa e tanto amata dai telespettatori. Impossibile non notare la somiglianza.

Figlia d’arte misteriosa: tutti gli indizi utili a svelare la sua identità

Osservate attentamente questa fotografia. La ragazza in questione è la figlia di una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Proprio lei, questa giovane e talentuosa donna, appartiene ad una delle famiglie più conosciute del mondo dello spettacolo nostrano.

Soffermatevi in particolare sui suoi occhi e sul suo smagliante sorriso: sono proprio questi dettagli che vi faranno capire chi è la genitrice. Le due, mamma e figlia, sono due gocce d’acqua. Si somigliano davvero tantissimo.

Avete capito di chi stiamo parlando? Ecco qualche indizio per arrivare alla soluzione: così svelare la sua identità diventerà anche per voi davvero semplicissimo. Che cosa possiamo dire sul conto di questa ragazza?

Cominciamo dalla sua data di nascita: è venuta al mondo il 24 giugno 1996 ed è la primogenita di due personaggi di spicco della televisione italiana. Ha un fratello di nome Alessandro, nato nel 1997, e una sorella più piccola, Angelica, venuta al mondo invece nel 2001.

Non le interessa il mondo dello spettacolo ma ha studiato per diventare una nutrizionista e una esperta in etnobotanica. Avete ora capito di chi è figlia?

Mistero svelato: è lei la figlia di una delle conduttrici più amate d’Italia

Vi abbiamo dato alcuni utili indizi per arrivare a capire chi è la mamma famosa di questa giovane e talentuosa figlia d’arte. Avete capito di chi si tratta? La somiglianza tra le due è impressionante. Il mistero è finalmente svelato: la ragazza nella foto è Benedetta Gori, figlia della famosissima giornalista e conduttrice Cristina Parodi.

La ex conduttrice di Verissimo, nonché sorella della famosa Benedetta Parodi, è moglie di Giorgio Gori, con il quale è sposata dal 1995. La coppia ha tre figli: per l’appunto, Benedetta nata nel 1996, Alessandro venuto al mondo del 1997 e la più piccolina, Angelica, nata invece nel 2001.

Per quanto riguarda Benedetta, molto probabilmente gli appassionati dei social network la conosceranno benissimo. La figlia di Cristina Parodi, anche se non è famosa come la mamma, ha un seguito piuttosto cospicuo su Instagram.

Seguita da oltre 26 mila follower, si descrive come una “amante di cibo, piante e persone”. Ha conseguito nel 2020 una laurea in Scienze Gastronomiche presso l’Università di Bra e solo di recente ha portato a termine un master a Canterbury, dove si è specializzata in etnobotanica.

Sempre con la valigia pronta, si divide tra il Regno Unito, l’Italia e il mondo. Perché sì, adora viaggiare Benedetta Gori che sul suo profilo Instagram pubblica spesso scatti che la ritraggono da sola, con gli amici o con la famiglia, in giro per i luoghi più belli e sconosciuti del pianeta.

Orgoglio di mamma e papà, tanto Cristina quanto Giorgio descrivono la figlia come un’anima bella, una donna con la testa sulle spalle, determinata fin da piccina a inseguire e realizzare i suoi sogni.

Non le è mai interessato il mondo dello spettacolo. Lo conferma Cristina Parodi, la mamma, in una intervista rilasciata a Vanity Fair che racconta di una piccola parentesi nel mondo della musica risalente a quando Benedetta aveva 18 anni.

Ha deciso dunque di intraprendere una strada diversa, la famosa figlia d’arte che oggi lavora come esperta in etnobotanica e come nutrizionista. La mamma ha manifestato sui social tutto il suo orgoglio nel giorno della laurea della figlia che continua ancora oggi a donare grandi soddisfazioni ai suoi genitori.

Nonostante il mondo al quale i genitori ancora oggi appartengono, non si addice alla sua personalità semplice e differente, Benedetta non disdegna di prendere parte ad alcuni, pochi e selezionati eventi che la mostrano come protagonista, seppur indirettamente, del mondo dello spettacolo.

Di recente, ha preso parte per esempio alla Fashion Week di Milano insieme alla mamma e alla sorellina Angelica. Che sia bella è fuori discussione: fisico longilineo, occhi magnetici e sorriso smagliante, somiglia davvero alla straordinaria mamma.