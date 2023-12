Lorenzo Tano, parla papà Rocco: “Cosa potrebbe accadere sul set” parole di fuoco

Lorenzo Tano è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, il programma inossidabile di Raiuno condotto da Milly Carlucci.

A raccontare un Lorenzo Tano inedito – certamente uno dei concorrenti più discussi di questa edizione – è il papà, Rocco Siffredi, che in un breve video ha condiviso il “Lorenzo” privato e sul set.

Lorenzo Tano, le parole di papà Rocco

Lorenzo Tano è certamente uno dei concorrenti più discussi di questa ultima edizione di Ballando con le stelle. In coppia con la ballerina Lucrezia Lando, è noto anche e soprattutto per essere il figlio di Rocco Siffredi. Proprio suo padre ha raccontato com’è Lorenzo sul set e anche fuori. Il giovane è project manager della casa di produzione di Rocco Siffredi in Ungheria, ma ha fatto anche qualche esperienza dietro la macchina da presa.

Parlando del figlio, in una clip trasmessa a Ballando con le stelle, Rocco Siffredi si è emozionato. Con gli occhi lucidi ha raccontato il “Lorenzo” privato, quello che soltanto lui e pochi altri conoscono. Dalla vivacità di bambino all’adolescenza un po’ turbolenta, che vede il ragazzo chiudersi in sé stesso, fino a oggi, all’arrivo sul palco di Ballando.

“Ho avuto molti sensi di colpa. Ci sono stati momenti difficili. Perché poi questi ragazzi nascono figli di, ma non l’hanno deciso loro. Non è Lory che ha deciso di essere mio figlio. Noi siamo molto contenti di lui perché abbiamo visto che Lore ha avuto un bel cambiamento. Vedo luce e serenità e, quindi, secondo me sta vivendo una seconda vita bellissima. Per me è stato stupendo vedere mio figlio che prende, rompe i meccanismi e si diverte. La mia paura era che come ne sarebbe uscito. Avevo una paura terrificante che lui ne uscisse male, perché mio figlio dovete sapere che è molto sensibile” ha raccontato il pornodivo.

La storia d’amore con Lucrezia Lando

A Ballando con le stelle, ma da qualche settimana anche fuori dal palco, Lorenzo Tano fa coppia con Lucrezia Lando, ballerina. I due sarebbero andati a vivere insieme, come lo stesso Lorenzo ha ammesso due giorni fa durante il daytime “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo. “Sì, mi sono trasferito a casa di Lucrezia Lando” ha ammesso il 27enne. Insomma, i due sembrano fare davvero sul serio. Poco si sa della vita privata di Lorenzo. Classe 1996, laureato in Economia, ha poi iniziato a lavorare con il padre come project manager. Per dodici anni è stato fidanzato con una ragazza ungherese, Laura Amy Medcalf. Ora però sembra essere sbocciato l’amore con la sua compagna di ballo.

Sulla relazione appena iniziata, papà Rocco ha così dichiarato: “Se questa cosa andrà avanti e sboccerà, lo sanno solo loro, com’è giusto”. Insomma, se son rose, fioriranno.