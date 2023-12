Ballando con le stelle: Wanda Nara lo fa anche in garage. Sempre più in forma

In coppia con Pasquale La Rocca, Wanda Nara – moglie e manager del calciatore Mauro Icardi – è in lizza per accaparrarsi la vittoria a “Ballando con le stelle”, programma di punta del sabato sera di Raiuno giunto alla diciottesima edizione.

Nonostante la leucemia che l’ha colpita qualche mese fa, Wanda Nara non ha mai smesso di allenarsi e provare le coreografie. Ecco dove è stata avvistata insieme al suo maestro di ballo.

Ballando con le stelle: Wanda Nara si allena anche in garage

La diciottesima edizione di Ballando con le stelle, la trasmissione del sabato sera di Raiuno, volge ormai al termine. C’è grande attesa per la semifinale, che andrà in onda sabato – 16 dicembre – e poi per l’ultima puntata, che decreterà la coppia vincitrice di quest’anno. In lizza per il primo posto ci sono Wanda Nara e il ballerino Pasquale La Rocca. Una coppia molto affiatata sul palco e che – puntata dopo puntata – ha guadagnato l’affetto del pubblico e l’approvazione della giuria.

Wanda Nara – moglie e manager del calciatore Mauro Icardi – non perde occasione per allenarsi e tenersi in forma. Proprio la soubrette ha postato un video in cui si allena insieme al suo insegnante di ballo in un garage. “Mi sono allenata anche in garage. Ovunque, dove troviamo un posto. Lo sforzo è tanto. Ma ci fa piacere sapere che vi piace il nostro lavoro” ha spiegato la soubrette, che sui social non manca mai di condividere momenti privati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

La malattia di Wanda Nara

Poco prima di fare il suo ingresso sul palco di Ballando con le stelle, Wanda Nara ha dovuto affrontare un periodo difficile. Lo scorso agosto infatti alla soubrette argentina è stata diagnostica la leucemia. Uno shock per Wanda Nara e per la sua famiglia, in particolare per i suoi cinque figli, a cui lei è molto legata. Dalla storia d’amore con il calciatore Maxi Lopez Wanda Nara ha avuto Valentino nel 2009, Constantino nel 2010 e Benedicto nel 2012. Con Mauro Icardi, suo attuale compagno, ha avuto Francesca nel 2015 e Isabella nel 2016.

Quando è arrivata la diagnosi della malattia, Wanda Nara lo ha scoperto dai giornali. Pare infatti non le fossero stati comunicati in via ufficiale i risultati delle analisi a cui si era sottoposta in quei giorni. «È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita» aveva poi raccontato in un’intervista al Corriere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

L’ingresso a Ballando con le stelle, come lei stessa ha raccontato in una recente intervista, è stato importante per dimostrare a sé stessa, e soprattutto ai suoi figli, che la loro mamma è forte e decisa ad affrontare la malattia a testa alta, senza mai farsi abbattere.