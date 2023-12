Se la neve dovesse cadere copiosa, è bene attenzionare il tetto dell’abitazione, per evitare crolli o cedimenti. Occorre poi liberare l’accesso privato dalla neve e tenere l’auto in garage, ove possibile. Quando si guida o si cammina a piedi, fare attenzione alle strade scivolose. Guidare con prudenza, mantenendo la distanza di sicurezza dalle altre vetture ed evitare frenate brusche, che – con il manto scivoloso – potrebbero tradursi in incidenti.

Il meteo per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni sono in arrivo nevicate e pioggia, non prima però di una brusca risalita delle temperature, con le massime che supereranno anche di 10 gradi le temperature previste per questo periodo dell’anno. In alcune città, come Napoli, Roma e Firenze, si toccheranno punte di 14-15 gradi centigradi, ben al di sopra delle medie stagionali. Dalla penisola iberica è in arrivo un’area di alta pressione che, da una parte, porterà un abbassamento delle temperature, dall’altro porterà condizioni stabili.

Per la giornata di oggi – 15 dicembre – su gran parte della penisola il cielo è sereno. Sull’Appennino sono previste piogge e nevicate fino a quota 1200 metri. Al Sud la situazione è piuttosto instabile, con piogge in Calabria e Sicilia. Piovaschi in arrivo anche su Abruzzo, Molise e Marche.

Il quadro meteorologico rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato nel resto del Paese. Come riferisce Il meteo.it, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per la giornata odierna su Sicilia, Molise, Abruzzo e settori meridionali della Calabria.

Almeno fino al 20 Dicembre l’alta pressione in arrivo dalla penisola iberica bloccherà a temperatura e – almeno fino a quel giorno – il freddo dell’inverno – caratteristico di questo periodo dell’anno – andrà in pausa. Un segnale questo, l’ennesimo, del cambiamento climatico in atto.