Loredana Bertè annulla l’ultima data del tour per un malore

La cantautrice Loredana Bertè è stata costretta a dover annullare l’ultima data del suo tour a poche ore dal concerto a causa di un malore che l’ha costretta a fermarsi sotto consiglio del medico. Con un post su Instagram si è scusata con i fan di Catania spiegando le motivazioni che hanno costretto l’artista a dare forfait.

La cantante quindi ha dovuto rinunciare alla tappa siciliana spiegando che i biglietti acquistati saranno rimborsati presso i circuiti di prevendita.

Loredana Bertè annulla lo show di Catania

Il concerto di Loredana Bertè presso la villa Bellini di Catania, inizialmente in programma per il 24 luglio, a causa del disastroso incendio che ha colpito l’aeroporto di Fontana Rossa il mese scorso, era stato spostato per la giornata di ieri, 30 agosto.

Purtroppo, però, il concerto a poche ore dall’inizio, quando il pubblico era già seduto, è stato annullato a causa di un malore dell’artista. Al suo posto si è esibita Aida Cooper la quale ha chiuso il concerto con un medley dei successi della Bertè, tra cui “La luna bussò”.

Loredana in un lungo post su Facebook spiega ai suoi fan quali sono stati i motivi che l’hanno costretta a dare forfait a poche ore dall’inizio del concerto. Infine, ha anche rassicurato che tutti i biglietti venduti saranno rimborsati.

I problemi di salute della cantante

Loredana Bertè, 72 anni il prossimo 20 settembre, non è riuscita a concludere il suo tour estivo, annullando nella giornata di ieri la tappa catanese, ultima data in programma, a causa di una forma influenzale che le causa un repentino abbassamento della voce e senza forze.

Per tali ragioni il medico specialista l’ha costretta a fermarsi. Non è la prima volta che l’artista di origini calabresi si ritrova in una situazione simile. Lo scorso aprile, infatti, è stata costretta a dover posticipare la sua tournée teatrale o al prossimo autunno-inverno oppure nella primavera del 2024 poiché si doveva sottoporre di urgenza a un intervento chirurgico.

Nel mese di maggio, dopo un periodo di convalescenza al San Raffaele di Milano seguita da una terapia riabilitativa, il chirurgo gli aveva dato il consenso per proseguire la sua tournée estiva in tutta Italia.

Negli scorsi mesi anche il suo staff aveva rilasciato delle dichiarazioni circa il rinvio della sua prima data primaverile, in data 19 aprile: