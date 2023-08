Elon Musk annuncia chiamate audio e video su X

Musk afferma che le chiamate audio e video possono essere effettuate senza alcun numero di telefono su Android, iOS, PC e Mac.

Elon Musk ha annunciato che X permetterà, molto presto, ai suoi utenti di poter utilizzare una funzionalità che consentirà loro di effettuare chiamate audio e video direttamente sulla piattaforma. Il CEO di Tesla, inoltre, inoltre, specificato che la nuova funzionalità sarà compatibile con Android, iOS, PC e Mac.

Presto, su Twitter, arriveranno le chiamate audio e video. Una funzione – a detta di Elon Musk – che potrà essere utilizzata senza alcun numero di telefono, avvalendosi della tesi che, nei fatti, “X è l’effettiva rubrica globale“.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023