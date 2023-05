Loredana Bertè in seguito a un’operazione d’urgenza si trova ad oggi in ospedale. La sua condizione aggiornata dalla sorella.

Loredana Bertè – Nanopress.it

I rumors si sono propagati rapidamente in quanto non è stata divulgata la causa che ha portato all’interruzione forzata, suscitando preoccupazione tra alcune persone.

L’ospedalizzazione di Loredana Bertè in seguito a un’operazione d’urgenza

Loredana Bertè, la nota cantante, è stata sottoposta a un’operazione d’urgenza in ospedale. Già il 18 aprile scorso aveva annunciato la sospensione di alcune date del tour dei prossimi mesi a causa di un intervento chirurgico necessario. Tuttavia, la mancanza di informazioni sul motivo dell’intervento ha scatenato i rumors e la preoccupazione dei suoi fan. Fortunatamente Leda Bertè, sorella di Loredana, ha dato maggiori informazioni in un’intervista al magazine Di Più.

«Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato…»

Leda ha riferito che la nostra rocker è riuscita a superare il momento difficile, precisando che l’intervento ha avuto successo e che al momento la sorella si sta riprendendo. Inoltre, ha avuto modo di parlare con l’assistente di Bertè, il quale le ha garantito che l’artista non ha mai rischiato la vita. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alla vicenda. Secondo Leda, le due sorelle non hanno molte occasioni di conversazione, tuttavia si sostengono sempre a vicenda. In passato ci sono stati periodi in cui hanno smesso di parlarsi, anche se non c’è stata alcuna disputa.

«Non ci parliamo da un po’ di tempo, ha aggiunto Leda, non è successo niente di particolare. Ma ci sono stati momenti in cui lei se n’è andata per conto suo e io per conto mio. Non è che è successa una litigata terribile, assolutamente no».

Leda ha raccontato di aver sempre svolto il ruolo importante di sorella maggiore pronta ad aiutare i propri cari nei momenti di difficoltà. Ha citato l’esempio di Mimì, che ha attraversato un periodo molto complicato, durante il quale non aveva nemmeno i soldi per vivere. Leda è intervenuta, portandola a Milano e ospitandola per 8 mesi, fino a quando non è riuscita a riprendersi. Nonostante si sia allontanata da quell’ambiente, ha continuato a essere una sorella premurosa per chi aveva bisogno di lei.

Secondo Loredana Bertè, il suo atteggiamento protettivo nei confronti della sorella, che ha sempre cercato di difendere dai media e dai critici, potrebbe aver contribuito ad allontanarle. La cantante ha sottolineato che il rapporto tra le due era fatto di amore e rispetto, ma che ci sono state anche molte incomprensioni e difficoltà.