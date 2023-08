Guai per la nuova Gatta Nera: addio a Il Mercante in Fiera

Passo falso per Candelaria Solorzano, nuova Gatta Nera di Il Mercante in Fiera, che dovrà dire addio al programma a causa di un video ambiguo.

Nemmeno il tempo di iniziare che per la nuova Gatta Nera è già tempo di dire addio al pubblico di Il Mercante in Fiera. La modella è stata pizzicata in un video in barca con amici, intenta a farsi una sigaretta “sospetta”. Difficile, quindi, per non dire impossibile, che la sua presenza venga confermata nello show che segna il ritorno in Rai di Pino Insegno questo autunno. Il filmato è stato pubblicato su X dal giornalista Giuseppe Candela di Dagospia.

Il Mercante in Fiera perde la sua nuova Gatta Nera?

Candelaria Solorzano doveva essere l’erede di Ainett Stephens, ma a quanto pare la sua esperienza come nuova spalla di Pino Insegno è finita prima ancora di iniziare, a causa di un video condiviso poche ore fa sui social da un giornalista di Dagospia, che lo ha pubblicato sul suo profilo.

COSA STA FACENDO IN QUESTO VIDEO LA NUOVA GATTA NERA CALENDARIA SOLORZANO? PIACERÀ A PINO INSEGNO E ALLA RAI? pic.twitter.com/oR8JLnKU9l — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 31, 2023

Il filmato mostra la modella a bordo di un’imbarcazione con degli amici, mentre sembra prepararsi una sigaretta, non si capisce di che genere. Il sospetto è che si possa trattarsi di uno spinello, nel qual caso, di certo ciò non sarà stato accolto con favore dal conduttore e attore e dalla dirigenza Rai.

In rete si parla già di un possibile licenziamento da parte dell’azienda, proprio a causa delle immagini che appaiono piuttosto ambigue e danno adito a svariati dubbi. Sui social c’è già chi ha ribattezzato Candelaria “La Donna Cannone”, facendo il verso al famoso capolavoro di Francesco De Gregori. Difficile, a questo punto, che la modella possa essere confermata al fianco del conduttore nel remake di Il Mercante in Fiera.

L’indiscrezione sul contratto di Candelaria Solorzano

Il primo ad indicare la 28enne argentina come nuova Gatta Nera del programma era stato alcune settimane fa DavideMaggio.it, ma a quanto pare il suo arrivo su Rai 2 doveva ancora essere formalizzato.

Delle fonti interne alla Rai hanno infatti confessato a Fanpage che sebbene la modella fosse effettivamente stata scelta come nuova valletta di Insegno, di fatto nessun contratto era ancora stato firmato.

Nulla di ufficiale, quindi, tra Solorzano e Viale Mazzini, e ora i vertici Rai avrebbero deciso di bocciare definitivamente il suo arrivo nello show. Niente di fatto, quindi, per lei, che dovrà dire addio a quello che sarebbe potuto essere il suo trampolino di lancio, essendo lei praticamente una sconosciuta.

Un inizio difficoltoso, per il nuovo Mercante in Fiera, dopo le polemiche nate a causa delle dichiarazioni rilasciate da Insegno, il quale aveva dichiarato di come fossero alla ricerca di una Gatta Nera più giovane. Parole che avevano scatenato le polemiche sui social, con Ainett Stephens che aveva risposto piccata con un video si Instagram nel quale chiedeva le sue scuse.

Ora questa nuova tegola. Tutto da rifare: i casting per la Gatta Nera si riaprono, e bisognerà fare in fretta, visto che l’inizio del quiz game è fissato per il prossimo 18 settembre.