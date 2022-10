Liorni, figuraccia a Reazione a Catena: la frase sentita da tutti | VIDEO

By

Marco Liorni durante la conduzione di Reazione a Catena si è dimostrato in imbarazzo per la figuraccia fatta dopo la frase che è stata mandata in onda. Ecco il video.

Dal 2007, tutte le estati va in onda il game show Reazione a Catena che va a sostituire lo spazio televisivo lasciato vacante da L’Eredità che invece predomina durante i mesi invernali.

Quest’anno, lo show va avanti fino a fine ottobre mentre a partire dagli ultimi giorni del mese, salvo cambiamenti, Flavio Insinna dovrebbe tornare sulla rete principale con il gioco tanto amato dai telespettatori.

Marco Liorni: la frase imbarazzante a Reazione a Catena

Reazione a Catena, riprende nel suo format, alcuni giochi dei settimanali enigmistici, e vede la presenza di più squadre formate da tre elementi ognuno che per accaparrarsi il montepremi devono trovare un’intesa vincente.

Il programma ha cambiato alcuni conduttori. Il primo che ha dato inizio a questo show è stato il cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, per poi proseguire con altri conduttori tra cui Pino Insegno, Amadeus e Gabriele Corsi.

Dal 2019, le redini del programma sono state prese da Marco Liorni e durante questa stagione la trasmissione ha avuto varie critiche da parte del web in quanto più di una volta alcune domande sembravano essere troppo facili rispetto agli anni precedenti.

Lo scorso 8 settembre, la puntata in onda, è stata interrotta bruscamente per vai di un’edizione speciale del Tg1 che ha annunciato la morte della Regina Elisabetta II e secondo alcuni così come l’interruzione della Melevisione a seguito dell’attacco alle Torri Gemelle nel 2001, anche questo episodio entrerà nella storia della televisione.

Nella puntata del 19 ottobre, però, è accaduto qualcosa che ha fatto rimanere senza parole sia il pubblico a casa che lo stesso conduttore che si è mostrato imbarazzato per una frase pronunciata all’interno del programma.

Il gruppo di concorrenti, che prendono il nome di Salse Miste, sono riusciti ad arrivare al gioco finale solo grazie ad una manciata di punti in più rispetto ai loro avversari e fino all’ultimo hanno lottato per mantenere il titolo di campioni.

Per farlo, i tre ragazzi hanno dovuto tentare il raddoppio proprio nel gioco dell’intesa vincente, dove un membro del gruppo si siede su di una sedia e i suoi due compagni devono dare degli indizi alternandosi delle parole, per indovinare la parola chiave.

La perplessità del conduttore

Proprio in questo caso, formulando le frasi che avrebbero dovuto far indovinare la parola Albano & Romina al loro compagno, i due ragazzi hanno pronunciato alcune frasi discutibili che nulla hanno a che fare con la parola in questione.

Uno di loro ha usato la parola “romano” mentre il successivo ha utilizzato la parola “garrisi”, subito dopo il concorrente che doveva indovinare la frase ha pigiato il pulsante e ha dato la risposta corretta.

A questo punto, Marco Liorni, rimanendo un po’ perplesso e imbarazzo ha dichiarato che la parola pronunciata non c’entrava niente ma in ogni caso la risposta è stata data per buona, facendo notare il suo stupore sul suo volto:

“Romano non c’entrava niente, però la domanda è stata data per buona” Marco Liorni che come noi telespettatori non comprende perché la risposta è stata considerata buona #REAZIONEACATENA PIC.TWITTER.COM/3CD65GXDG0 — Ginevra (@Ginevracasalin) OCTOBER 20, 2022

Queste le parole del conduttore che sembra aver espresso i dubbi avuti dai telespettatori a casa riguardo la validità della risposta nonostante i concorrenti abbiano usato degli aggettivi non inerenti.

Sul web, infatti, si può leggere come alcuni telespettatori si siano chiesti il significato della parola “garrisi” e come questa sia stata data per valida nonostante la somiglianza con il cognome di Albano che era una delle parole nella frase da indovinare.

Altri, invece, si sono dichiarati titubanti dal fatto di come il programma possa aver accettato in un momento così delicato, valida la risposta de le Salse Miste che sono arrivati al gioco finale per pochi punti.