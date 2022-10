La scossa di terremoto è stata registrata alle ore 5:49 della notte scorsa, con epicentro a 6 chilometri a nord di Borgo San Lorenzo (Firenze).

La profondità del terremoto è stata registrata a 8 chilometri di profondità. La protezione civile sta monitorando la situazione per controllare eventuali siti a rischio. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

Terremoto di magnitudo 3.4 a Firenze

La scossa di terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata a una profondità di 8 km. Attivato il centro comunale per coordinare le operazioni.

“Al momento non ci sono segnalazioni di danni. Stando questa situazione le scuole saranno aperte”

ha scritto sui social Paolo Omoboni, sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.4 è classificato come terremoto “molto leggero” che generalmente, come accaduto per quello registrato la notte scorsa a Firenze, non causa danni a cose o persone.

