120 euro di bonus in busta paga per questi lavoratori: chi li ritroverà sul conto

Arrivano ben 120 euro di bonus in busta paga per dei lavoratori dipendenti italiani che non se l’aspettavano. Ecco di chi si tratta.

Facciamo ora il punto della situazione sul taglio del cuneo fiscale che potrebbe avvenire nei prossimi mesi del 2023 e vi sveliamo per quali italiani dovrebbero arrivare ben 120 euro in più.

120 euro di bonus in busta paga

I cittadini italiani non stanno riuscendo a riprendersi dalla crisi che stiamo continuando a vivere in quest’anno 2023. Molti lavoratori erano già stati messi a dura prova dalla pandemia, che aveva portato al blocco totale dell’economia italiana nel giro di poche settimane.

Durante il lockdown, infatti, solo poche categorie di dipendenti hanno potuto continuare a lavorare. Il Governo italiano, infatti, ha ritenuto che continuassero soltanto quelle ritenute occupate nei servizi di prima necessità,

Quando il Governo ha cessato l’allarme sull’emergenza sanitaria, però, un’altra minaccia si è presentata sul fronte europeo: stiamo parlando della guerra tra Russia e Ucraina.

Lo scontro ha portato a un aumento dei prezzi incontrollato. Sono aumentati esponenzialmente i costi dei generi alimentari, così come quelli delle fatture dell’energia elettrica e del carburante per le auto.

I cittadini italiani sono ormai da anni a rischio povertà ed è per questo che hanno voluto chiedere un intervento tempestivo da parte dello Stato. Lo hanno ottenuto, con l’istituzione e l’erogazione di alcuni bonus, che sono stati percepiti da molti.

Un’altra misura davvero importantissima è stata quella del taglio del cuneo fiscale, che è già avvenuto a inizio anno e che potrebbe proseguire nei prossimi mesi del 2023. Quando le Camere daranno il loro benestare, potrebbe venire istituito un nuovo decreto legge, che taglierà almeno di un 1% i contributi.

Ciò si ripercuoterà in maniera positiva sugli stipendi di molti dipendenti, ad esempio quelli che percepiscono dei redditi che si aggirano intorno ai 25 mila e ai 35 mila euro. Ma vediamo di seguito quali saranno, ad esempio, coloro i quali riusciranno a percepire ben 120 euro in più.

Ecco per quali lavoratori arriveranno

Di recente, la Fondazione Nazionale Commercialisti ha realizzato una simulazione per il giornale de Il Messaggero. Nella simulazione in questione si è voluto valutare quanto guadagnerebbero i lavoratori nel caso in cui il decreto già citato venisse approvato.

Uno dei cambiamenti più interessanti riguarderebbe quei lavoratori che percepiscono ogni anno 15 mila euro con la loro occupazione.

In base ai dati e alle stime, coloro che hanno questo reddito potrebbero arrivare a percepire circa 120 euro in più all’anno. Questa cifra è il risultato dell’aumento mensile in busta paga, che dovrebbe essere di 10 euro lorde, cioè di 9,6 euro nette circa.

La notizia è molto interessante e sta facendo gioire i tanti lavoratori che presto potrebbero beneficiarne. Chissà se il nostro attuale Governo taglierà ulteriormente il cuneo fiscale, in modo che i lavoratori possano ottenere ulteriori vantaggi dalla situazione fiscale del nostro Paese. Non vi resta che seguire le ultime notizie per scoprire se le Camere decideranno di approvare l’iniziativa in questione.