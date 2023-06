Limbo 2023, tutto pronto per l’evento atteso in Toscana

By

Mancano pochi giorni per il Limbo festival, giunto alla sua terza edizione. La kermesse si svolgerà come di consueto in Toscana, nella splendida tenuta “Il Ciocco”.

Il festival è noto per la buona musica, il cibo sano e tanta natura con molte attività all’aperto, talk e ed esplorazioni enogastronomiche. Una 3 giorni, dal 7 al 9 luglio, in cui verrà data l’importanza di mettere in primo piano l’uomo e i suoi bisogni.

Le caratteristiche del Limbo festival

Giunta alla sua terza edizione, il Limbo festival in provincia di Lucca è un evento molto atteso poiché mette al primo posto l’uomo e i suoi bisogni. Nella splendida cornice della tenuta “Il Ciocco” di Barga, dal 7 al 9 luglio ci saranno tantissimi eventi in cui si potrà ascoltare della buona musica, assaporare del buon cibo e stare a contatto con la natura.

Gerd Janson, Roman Flugel, Daniele Baldelli, Luca Bacchetti, Eduardo Castillo, Crussen e MLiR e i live di Gold Panda e Opole, sono solo alcuni dei nomi degli artisti che si esibiranno al Limbo festival durante la tre giorni.

Grande attesa anche per le performance del Conservatorio L. Boccherini, di Cosmic Bambino, Markeno, Vandana Hart, Vitamina Jeans e i live di Leo D’Angilla, The Aristodemos e Zam Dembélé And Mozait.

Il programma

Ancora pochi giorni per l'apertura del Limbo festival, giunto oramai alla sua terza edizione. Una kermesse in cui l'uomo e i suoi bisogni vengono messi al primo posto, offrendo la condivisione del piacere, la bellezza della terra da cui è ospitato, le possibilità offerte dalla nostra era, la connessione di arti e discipline.

Si prevede che possa essere una esperienza unica e indimenticabile per chi decide di prendere parte all’evento. A rendere sensazionale il festival l’atmosfera di benessere che si respira con tanto divertimento, crescita collettiva e un grande senso di rispetto della comunità.

Si inizia con l’apertura del festival nella giornata del 7 luglio, con una ricca colazione a buffet presso la Locanda alla Posta e presso la Taverna dello Scoiattolo. Subito dopo ci saranno degli esercizi di yoga a cura di Alessia Biagiotti, presso il Limbo Camp, e con hiking o biking.

Il pomeriggio sarà dedicato a una serie di eventi dedicati alla buona musica e alle performance di diversi artisti.

Nella seconda giornata, l’8 luglio, subito dopo la consueta colazione, i partecipanti saranno impegnati in varie attività, come ad esempio biking, hiking e una rilassante passeggiata con gli alpaca.

Inoltre ci saranno anche delle cooking class presso la Taverna dello Scoiattolo dallo chef Aurelio Barattini, proprietario della rinomata “Antica Locanda” di Sesto (LU).

Infine, il 9 luglio, terza e ultima giornata del festival, tra i momenti più salienti in programma da citare vi è il set di Vitamina Jeans, con cui la kermesse saluterà i partecipanti dando appuntamento al prossimo anno.